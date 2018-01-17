Бывшая жена Джигарханяна попрощалась с близкими

Бывшая жена Джигарханяна стала гостем очередного выпуска "Пусть говорят". Татьяна Власова сделала сенсационное заявление.

Женщина решилась уйти в дом престарелых, чтобы провести остаток жизни в специализированном учреждении. "Если так получится, я абсолютно спокойно это сделаю. Я настолько богата внутри, что мне все равно, где буду находиться, главное, чтобы я себя сохранила, не озлобилась, мне интересно все, кроме камеры пыток", – сказала Татьяна Сергеевна.

Она призналась, что ей больше некуда идти. Дом, который они построили в Америке вместе с Арменом Борисовичем, она продала, а половина ее квартиры в центре принадлежит абсолютно посторонним людям. Похоже, что это заявление Татьяны Власовой – прощание с родными и близкими. Женщина готова удалиться от суеты и скандалов, которые преследуют ее и Армена Борисовича.

Кроме этого важного заявления Татьяна Сергеевна призналась, что совершила ошибку, избавившись от недвижимости в США. "Я жалею, что поторопилась и продала этот дом. Я бы ему сейчас сказала: возьми пальто, пойдем домой", – призналась Власова. По ее словам, продажа дома не принесла ей ничего хорошего. Она оказалась должна Армену Борисовичу огромную сумму: 70 тысяч долларов. Именно во столько суд оценил стоимость принадлежащей Джигарханяну доли.

Благодаря вмешательству сына Татьяны Сергеевны, Джигарханян буквально несколько недель назад отказался от видов на деньги и отозвал иск. "Всегда знала, что мой муж – добрый человек. Когда я хорошо знаю человека, ну не может он так измениться. До этого у нас был счастливый брак. У меня такое ощущение, что он меня до сих пор любит. У меня вначале обида была, боль, грустно – не то слово, даже ругаться хотелось, хоть я терпеливая. Но были моменты, когда материться хотела, хоть и не умею", – рассказала бывшая жена Джигарханяна.