Жир Насти Каменских возмутил народ

Настя Каменских выложила в свой Instagram новую фотографию. Певица прогуливается по пляжу в Майами.

Подписчики артистки сразу заметили, что она набрала лишние килограммы. Комментаторы не преминули сообщит об этом Анастасии. "Настюша набрала ты после праздников😣 (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. Примечание редакции)", "Поправилась😓", "Красивая пышечка😍", "Я тебя обожаю,но извини,ты реально—толстенькая!", "Поправилась🙌🏻", "Не понимаю что здесь класненького.. дряхлое тело с лишние килограммы", "Очень поправилась", "ТОЛСТУХА", "Фигурка не очень конечно", "Я одна вижу жир?", – писали некоторые комментаторы.

Другие напротив заявляли, что у Насти Каменских идеальная фигура: "Настина фигура это просто -эталон женской красоты,не сравнить с Бузовой у которй фигура нестандарт", "Красотка👍👍👍", "Лучшая на пляже Майами😎😊", "Шикарная женщина", "Красотка, настоящая МАМАСИТА😘😘😘", "На таких женщинах держится Вселенная", "поправилась", "ляхи", "жир"..... Бла-бла-бла.... Как же надоели то! Совсем мозг поехал на похудениях? Всех под одну гребенку? Как из инкубатора блин! Настя шикарная!!! Не надо ей худеть, она сочная, сексуальная, обворожительная!!!", – встали на защиту любимой певицы поклонники.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) Янв 16, 2018 at 9:46 PST

Напомним, в конце октября прошлого года дует "Потап и Настя", благодаря которому и прославилась Каменских, распался. Певица не долго сидела без дела. Артистка записала сольную композицию. Однако дебют исполнительницы обернулся провалом. Настю обвинили в краже чужой песни. "Клип на дебютную песню певицы "Это моя ночь" вызвал лишь одну реакцию: "ЭТО ЖЕ ПЛАГИАТ!" – пишет паблик Super. Как оказалось, припев трека Каменских точь-в-точь повторяет хит The Chainsmokers и Coldplay – Something Just Like This. Поклонники Насти пришли в ярость от такой наглости исполнительницы.