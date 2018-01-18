Звезда "Битвы экстрасенсов" умерла от остановки сердца

Умер участник шоу "Битва экстрасенсов" Константин Ямпольский. Черному магу было всего 33 года.

Журналисты узнали о смерти Константина Ямпольского через интернет. На страничке Воронежского Государственного института искусств, студентом которого когда-то был Ямпольский, появилось печальное сообщение о смерти знаменитого мага. Согласно объявлению, Константин был одинок, поэтому учебное заведение озаботилось хлопотами по захоронению мужчины.

"Друзья!!! Костя не имеет близких людей, поэтому мы надеемся организовать его достойные проводы в последний путь силами нашего театрального сообщества. Просим вас проявить милосердие и принять участие в организации церемонии прощания и похорон человека, учившегося с нами на одном факультете. Нам важна даже самая маленькая сумма. Спасибо", – гласило сообщение на страничке вуза в социальной сети "ВКонтакте".

Благодаря ему же стало известно, что Константин Ямпольский умер 16 января. Причиной стала острая коронарная недостаточность. Сегодня, 18 января, состоится церемония прощания.

Напомним, Константин Ямпольский прославился благодаря участию в мистическом шоу "Битва экстрасенсов". Он позиционировал себя как черный маг, экстрасенс и парапсихолог, а после окончания съемок основал Центр парапсихологии "Левиафан", где занимал ответственную должность "верховного жреца". Осенью прошлого года стал победителем телепроекта "Сверхъестественный отбор" на телеканале ТВ3.

Говорят, в жизни черный маг был одинок и замкнут. Интересно, что за месяц до смерти на своей страничке в соцсети Ямпольский опубликовал предсмертное обращение Стива Джобса. Там говорилось, что все деньги мира ничто по сравнению с настоящими чувствами и любовью к близким.