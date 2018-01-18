Одна из сестер Зайцевых набросилась на бесстыжего Серова

Появление в популярном шоу Александра Серова, на котором тот обсуждал подробности своей частной жизни, не осталось без внимания некогда популярных певиц, сестер Зайцевых. Одна из них была возмущена словами артиста.

На шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле" Александр Серов обсудил свою бывшую супругу Елену, причем затронул тему личной жизни одной из сестер Зайцевых – Татьяны. По его словам, она уже давно в разводе. Эти откровения возмутили Зайцеву.

"Я сама эфир не видела, но сразу после его выхода мне и Лене стали звонить друзья и журналисты – мол, вы видели программу с Серовым? Он там про вас такое говорит… Оказывается, Александр, понося последними словами свою жену, у которой есть сестра-близняшка, зачем-то приплел нас с Леной, заявив, что у всех близнецов не ладится личная жизнь, и мы с моим мужем Ником давно в разводе. Как не стыдно нести такую чушь, когда мы 22 года в браке, венчаны…" – высказала свое возмущение Татьяна Зайцева.

Артистка выразила недоумение относительно того, почему Серов так негативно высказался о ней, ведь, по ее словам, они всегда хорошо общались, а сами сестры Зайцевы и слова плохого не говорили об артисте. Более того, на протяжении многих лет работы в шоу-бизнесе они никогда не переходили друг другу дороги.

Тем не менее, певица высказала готовность отстаивать интересы семьи до конца. "У нас с Ником очень счастливая пара, и мы не позволим лить на семью эту грязь! Спасибо Ире Грибулиной, нашей приятельнице, которая на программе вступилась за нас, осекла Серова. Поклонники в Facebook писали нам, что она нас защищала", – цитирует певицу Starhit.

Татьяна Зайцева обратилась к Александру Серову: "А тебе, Саша, я хочу сказать: не зная ситуации в семье, нечего рот открывать. Тем более Лена первого мужа недавно похоронила – зачем нападать на людей, когда у них такое происходит?" "Да и на жену свою бывшую Лену он зря наговаривает – мы с ней знакомы, она прекрасный человек. Мне кажется, Серову стоит задуматься: если вокруг все плохие, может, дело не в окружающих, а в нем самом?" – заключила она.