Волосатый Николаев столкнул лбами Тарасова и Бузову

В Сети появился ролик, в котором футболист Дмитрий Тарасов исполняет песню Игоря Николаева "Выпьем за любовь". Зубоскалы немедленно заявили, что спортсмен решил пойти по стопам бывшей жены, ведущей "Дома-2" Ольги Бузовой.

Игорь Николаев, который накануне отмечал день рождения, непроизвольно столкнул лбами бывших супругов – футболиста Дмитрия Тарасова и ведущую, певицу, дизайнера Ольгу Бузову. К такому выводу пришла заинтересованная общественность после того, как в Сети появилось видео, на котором спортсмен исполняет хит Николаева "Выпьем за любовь".

На официальной страничке футбольного клуба "Локомотив" появился ролик, посвященный дню рождения Игоря Николаева. На видео несколько спортсменов поют песню прославленного маэстро. "17 января композитору и исполнителю Игорю Николаеву исполнилось 58 лет. Наше поздравление маэстро в исполнении игроков @TeamRussia братьев Миранчуков, Дмитрия Тарасова и Владислава Игнатьева! #выпьемзалюбовь", – значится в подписи к посту.

В ролике Дмитрий Тарасов позирует на фоне белого рояля с бокалом, наполненным желтой жидкостью, напоминающей апельсиновый сок. Вместе с коллегами новоиспеченный артист старательно выводит слова нетленки Игоря Николаева.

17 января композитору и исполнителю Игорю Николаеву исполнилось 58 лет. Наше поздравление маэстро в исполнении игроков @TeamRussia братьев Миранчуков, Дмитрия Тарасова и Владислава Игнатьева! #выпьемзалюбовь pic.twitter.com/X2tv6Bz6qC — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 17 января 2018 г.

В социальных сетях немедленно отреагировали на действия Тарасова. "ну вот... и этот туда же... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "димасику не дает покоя слава олички бузовой)))", "Дожили. И волосатого Николаева приплели к своим разборкам...", "интересно а Николаев в курсе???)))", "Хорошо поет. Лучше Бузовой))", – высказались комментаторы.