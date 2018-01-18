Друг об осложнениях в состоянии Джигарханяна
Близкий друг Армена Джигарханяна продолжает раздавать комментарии относительно прославленного мэтра. "Армен Борисович сейчас в больнице. Он подхватил где-то вирус, который сейчас ходит. На фоне этого есть некоторые проблемы, и с его букетом болезней мы боимся, что могут быть какие-нибудь осложнения", – объяснил приятель популярного актера.
Было принято решение положить Армена Джигарханяна в больницу, где его обследуют. "Думаю, максимум – неделя. Я только что разговаривал с врачами. Сказали, что ничего страшного нет. Он в палате, сейчас к нему еду", – цитируют Артура Согомоняна РИА Новости.
Напомним, в среду вечером, 17 января, Армена Джигарханяна госпитализировали прямо из его театра на Ломоносовском проспекте. "Для всех нас все произошло совершенно неожиданно. За эти новогодние дни Армен Борисович хорошо отдохнул, был в прекрасной форме. Он даже отложил палочку, которую сам же и попросил меня купить. Практически весь день в среду он провел в театре, а когда вечером собрался уходить, пожаловался, что у него появилась сильная слабость. Мы решили не рисковать и вызвали врачей", – объяснил приятель актера.
По некоторой информации, прибывшие на вызов медики диагностировали у Джигарханяна гипертонический криз. Пользователи Сети уже сделали свои выводы. По их мнению, виной госпитализации мэтра стали скандальные разборки с бывшей молодой супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
По некоторым данным, Армен Джигарханян планировал встретиться с представителем Виталины, которая внезапно высказала желание снова быть женой артиста. Цымбалюк-Романовская действует исключительно в рамках закона, который дает разводящимся шанс вернуть все на круги своя. Вот и она через своего нового адвоката обратилась в суд. Тот попросил представить вескую мотивацию такого шага, но, по информации СМИ, до сих пор такой мотив не найден.
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