Глюк'оZа пропала из-за банкротства мужа

В последнее время певица Глюк'оZа, завсегдатай светских тусовок, перестала посещать мероприятия. Блогер Лена Миро объяснила исчезновение певицы.

На своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал" внимательно следящая за жизнью знаменитостей Лена Миро объяснила, куда пропала певица Глюк'оZа (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова). По ее мнению, популярная исполнительница резко ушла в тень из-за мужа, у которого "случились трудности".

Миро вкратце рассказала о том, как супруг Натальи Александр Чистяков сколотил свое состояние. "Гражданин Чистяков, как известно, заработал свои капиталы в госкорпорации РАО "ЕЭС" у Чубайса, где приватизировал энергетику, в связи с чем и стал миллиардером. Спокойно жил, любил женщин, чуть реже – жену, спонсировал песни и пляски Глюкозы нам на радость", – сообщила Лена.

Затем Миро написала, что Чистяков отправился в свободное плавание и даже начал сотрудничать с Еленой Батуриной. "Жена утратившего доверие мэра Москвы Ленка Батурина дала Чистякову 100 миллионов евро под честное слово. Он ей сказал, что это – инвестиции в гостиничный бизнес, которые принесут много бабла. Талантливый бизнесмен Батурина, конечно, поверила, а потом подала на Чистякова в суд, обнаружив, что деньги ей не вернут. Суд не смог обнаружить мошенничества и вернул Леночке всего два миллиона", – компетентно рассказала Миро.

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) Янв 12, 2018 at 11:50 PST

После происшедшего Батурина, по словам блогера, отказалась вкладывать деньги в проекты мужа певицы. "Чистяков сначала не расстроился и уехал на море. Миллиардным бизнесом стали управлять менеджеры, которые, по слухам, и сперли все деньги. Теперь Чистяков – банкрот. Долги превысили активы, а певица Глюкоза покинула нас со своими воплями", – констатировала блогер.