Друг о молодой жене Джигарханяна: На нее страшно смотреть, если помыть!

Марк Рудинштейн дал откровенное интервью, в котором высказался о молодой жене своего друга Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской. Прославленный режиссер и продюсер весьма негативно отозвался о внешности избранницы артиста.

Эпопее под названием "Скандальный развод Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской" не видно конца. Второй раунд начался после того, как оказалось, что Виталина передумала разводиться, а позднее выяснилось, что бывшие супруги вовсе не бывшие. Юридически прославленный артист и молодая пианистка до сих пор муж и жена.

О том, что хочет отменить развод, Виталина объявила на шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". оппонентом Цымбалюк-Романовской стал друг ее мужа, режиссер, продюсер Марк Рудинштейн. Самое забавное, что до этого Виталина на своей страничке в социальной сети выложила фотографию, на которой мило улыбается Марку, а тот отвечает ей взаимностью.

Сам Рудинштейн категорически заявил, что этого не могло быть. "В интернете уже объявили, что Виталина за меня замуж выходит. Это все ее способности выходить из любой ситуации, обставить все так, как ей выгодно. Какой там замуж?! Да на нее страшно смотреть, если помыть! Она такая мерзкая дама, я ей об этом и говорил в телеэфире, на что Виталина закричала, что я – позор еврейского народа", – цитирует Марка Рудинштейна "Собеседник".

Продюсер заявил, что даже разговаривать с пианисткой не может. "Я здоровье на этом скандале теряю, у меня сахарный диабет. Раньше-то я воевал с адвокатом Элиной Мазур в основном, потому что убежден, что она основной "мозг" всей этой преступной операции. А Виталину ставили как девочку для выполнения заданий. Но после признания Мазур в эфире НТВ в том, что ее наняли, чтобы забрать у Джигарханяна все и разработать комбинацию по уводу капитала, подумал, что это акт мужества. На самом деле – акт безысходности, потому что накопилось слишком много вопросов к ней... Но дело в том, что эта компания во главе с Мазур использует любой шанс, чтобы всех запутать. Боюсь, что ее признание – какая-то очередная игра. И на ней, и на Виталине должны захлопнуться наручники", – заключил 71-летний режиссер.