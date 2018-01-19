Константин Хабенский о своей болезни: С этим справиться нельзя

Константин Хабенский принял участие в передаче "ОК на связи!", в которой рассказал о работе и личной жизни. А еще популярный актер поведал, как борется со звездной болезнью.

Очередным звездным гостем передачи "ОК на связи!" стал Константин Хабенский. Актер, задействованный одновременно во множестве проектов, не стал скрывать, что с семьей проводит мало времени. Однако он нашел способ чаще находиться рядом с маленькой дочкой.

"Тут стала подрастать Александра Константиновна. Она стала похожа на одного из персонажей "Малышариков", и ей необходимы были друзья. И я подумал, что, наверное, войду в эту воду, для того чтобы – так как папа частенько отсутствует дома по причине разъездов – она с папой хотя бы через телевизор, через друзей-малышариков могла общаться. И вот так я стал папой "Малышариков". Получаю огромное удовольствие", – признался Хабенский.

К собственной популярности актер старается серьезно не относиться, хотя и сознался, что у него была звездная болезнь. С ней Константин нашел механизмы борьбы. "К этому вырабатываются какие-то приемы защиты, что-то пропускаешь мимо ушей, это тоже работа. С этим справиться нельзя, можно только оглохнуть и ослепнуть. Но это одно из условий профессии, в которую ты вошел. Наверное, какие-то вещи, связанные со звездной болезнью, были. Когда на тебя начинают пристально обращать внимание, это то же самое, по большому счету, что и выход на сцену. Во время репетиций даже с незнакомым режиссером и незнакомыми актерами. Если ты начинающий актер, ты не знаешь, как тебе существовать, как тебе пристроиться", – рассказал актер.

Хабенский продолжил рассуждения. "А сцена – это увеличительное стекло, поэтому происходят даже какие-то странные физиологические ломки организма. Звездной болезнью страдают идиоты, дураки, недалекие, мягко говоря, люди, которые считают, что с первого раза они добились всего", – заключил артист.