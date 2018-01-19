Воробьев показал возлюбленную и рассказал о свадьбе

Сегодня, 19 января, 30 лет исполнилось артисту Алексею Воробьеву. Популярный исполнитель, режиссер и актер рассказал о том, как складывается его личная жизнь.

На днях на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Алексей Воробьев опубликовал фотографию, на которой запечатлен с некой блондинкой. "Моя ❤️" – коротко подписал снимок певец. Он отключил возможность комментировать фото, чем немедленно возбудил любопытство у многочисленных поклонников.

Сегодня, 19 января, Алексею Воробьеву исполнилось 30 лет. В честь круглой даты артист дал интервью, в котором признался, что у него действительно есть любимая женщина. Однако ее имени певец предпочел не называть. Зато рассказал обо всем остальном. Например, о свадьбе.

Алексей признался, что слишком серьезно относится к женитьбе, поэтому об этом рано говорить. "Я как умный мужчина, пожалуй, промолчу или притворюсь мертвым. Я долго тренируюсь, чтобы взяться за снаряд один раз и выйти с ним на Олимпиаду. Под своим флагом", – туманно объяснил Воробьев.

Однако артист признался, что совершенно счастлив. "В ответ даже на изысканный женский флирт могу предложить лишь рукопожатие. Границу дружбы я не пересеку, потому что уважаю любимую и хочу быть для нее мужчиной, которого она заслуживает", – заявил певец.

Публикация от Алексей Воробьев-�������� ��������������. (@mr.alexsparrow) Янв 15, 2018 at 2:03 PST

Воробьев назвал важную черту, которая привлекает его в женщинах. По его мнению, это юмор. "Все остальное не имеет значения, когда влюблен. Я долго пытался понять, какой должна быть женщина мечты, и убедился, что формулы не существует. Повидал все девичьи типажи, и каждый из них прекрасен. Какой именно – не имеет значения, если это та, что будет дополнять тебя, сможет заставить вибрировать. А уж если это эпизод на ночь, типаж неважен тем более", – заключил артист.

При этом Алексей дал понять, что не приемлет измен, причем и со стороны женщины, и со стороны мужчины. "Самый простой путь быть по-настоящему состоявшимся мужиком – не кайфануть ночку с телочкой, у которой неплохая фигура, а быть с одной – ночью, утром, завтра и 100 лет. Предательство разрушительно в первую очередь для тебя самого", – цитирует Алексея Воробьева StarHit.