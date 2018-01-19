Что скрывал перед смертью Мурат Насыров

В ночь с 19 на 20 января 2007 года Мурат Насыров выпал с балкона своей московской квартиры на пятом этаже. От полученных травм артист скончался на месте. Причины случившегося до сих пор остаются тайной.



Смерть знаменитого певца стала шоком для поклонников. А журналисты сразу стали строить версии о том, что случилось той страшной ночью на улице Вучетича.

По одной из версий, Насыров просто был "под кайфом". Дело в том, что артист лечился от наркозависимости, но сумел "соскочить с иглы". А в августе 2006-го в автокатастрофе погиб друга Мурата – гитарист группы "А-Студио" Баглан Садвакасов. У Насырова, по словам друзей, будто помутился рассудок.

"Мурат опять начал употреблять наркотики. Постоянно говорил, что к нему приходит призрак Баги, зовет за собой. Представляете, Мурат почти месяц вообще не спал! – заявил друг Насырова. Однако проведенное в Боткинской больнице вскрытие не выявило следов наркотиков или алкоголя.

А дочь Мурата, ставшая свидетельницей драмы, уверяла, что это был самоубийство в состоянии депрессии. Дома, помимо нее, в момент трагедии находились маленький сын Насырова и его теща Грета Бойко. Гражданской супруги артиста Натальи Бойко в тот вечер дома не было, а ее пожилая мать не могла предугадать ход событий и помешать зятю совершить роковой поступок.

По словам женщины, Мурат вел себя очень беспокойно: кому-то звонил, выходил на лестничную клетку и говорил соседям, будто разговаривал с Богом. Потом зять закрылся в комнате-студии и долго слушал свои старые хиты. Из студии Насыров вышел очень возбужденным. Разбудил детей, попрощался с ними. Потом надел концертный костюм, повесил фотоаппарат на шею и спрыгнул с балкона.

Кстати, по третьей версии, Насыров, увлекавшийся фотографией, искал лучший ракурс для съемки из окна, но по неосторожности выпал. В пользу этой версии говорило то, что при падении Насыров был с фотоаппаратом. "В последние дни Мурат никому не показывал свои снимки, скидывал их в компьютер и поставил на папку, где хранились его работы, пароль. Как безумный твердил, что запечатлел призрак умершего Баги Садвакасова", – сообщили друзья.

Но были вещи совершенно необъяснимые. По данным следствия, певец держал в руках православную икону. Вряд ли она ему нужна была для съемки. Тем более Насыров был из семьи уйгуров – коренного народа Восточного Туркестана, ныне Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР. А они по вероисповеданию – мусульмане-сунниты...

За день до гибели Насыров заявил о скорой свадьбе со своей фактической женой, также он собирался выпустить очередной альбом. Но у Бога были другие планы...