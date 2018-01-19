Известного актера застали за публичным теребоньканьем

Звезду Голливуда Майкла Дугласа обвинили в публичной мастурбации. Случайной свидетельницей непристойного поведения актера стала журналистка Сюзан Броуди.

Женщина заверила, что инцидент произошел в конце 1980 годов. Тогда 40-летняя Броуди устроилась в продюсерскую компанию Дугласа.

Сюзан рассказала, что артист начал мастурбировать при ней во время работы, когда они пытались придумать персонажа, похожего на инопланетянина из одноименного фильма Стивена Спилберга. "Майкл расстегнул брюки, и я поняла, что что-то не так. Он похвалил мои идеи насчет героя, но его голос вдруг понизился", – цитирует женщину The Hollywood Reporter.

"Я увидела, что он засунул обе руки в расстегнутые штаны. К своему ужасу я поняла, что он гладил своей пенис. Через несколько секунд он получил оргазм", – поделилась интимными подробностями журналистка.

Броуди добавила, что после этого в шоке убежала домой и больше никогда не оставалась с Дугласом наедине. Судя по всему, Майклу реакция и дальнейшее поведение подчиненной не понравились – через несколько месяцев актер уволил ее.

Также Броуди вспомнила, что во время работы у знаменитости ей приходилось постоянно выслушивать от Дугласа развратные комментарии и терпеть насмешки с сексуальным подтекстом. "Однажды я громко засмеялась, и он крикнул группе агентов: "О, да она крикунья! Держу пари, она кричит в койке!" - рассказала журналистка. На ее просьбы прекратить подобные комментарии актер только смеялся.

В свою очередь 73-летний Майкл Дуглас, узнав о готовящемся разоблачительном материале с его экс-сотрудницей, заранее объявил, что не мастурбировал перед ней. Он назвал все обвинения Сюзан ложью.