Муж Шурыгиной о драке на Первом канале: Я просто вышел и нащелкал по роже

Очередная передача об изнасилованной Диане Шурыгиной закончилась скандалом, когда муж девушки Андрей Шлягин подрался с ее насильником. Однако на этом история не закончилась. Шлягин заявил, что так будет с каждым, кто посмеет обидеть его жену.

На днях в передаче Дмитрия Шепелева "На самом деле" появилась Диана Шурыгина. Она села за один стол со своим вторым насильником Александром Рухлиным, который сменил Сергея Семенова в постели с Дианой. Шоу закончилось жутким скандалом – в студию ворвался разгневанный супруг Шурыгиной, оператор Первого канала Андрей Шлягин, и с кулаками накинулся на ничего не подозревавшего Александра Рухлина.

К счастью, до крови не дошло. Вовремя подоспевшие охранники оттащили разъяренного мужа Шурыгиной от ее насильника, однако очевидно, что история на этом не закончилась. В эксклюзивном интервью Dni.Ru Андрей Шлягин заявил, что так будет с каждым, кто посмеет обидеть его жену. А еще супруг Дианы признался, что не собирался бить Александра Рухлина.

"Рухлина прятали от меня еще до начала программы. Изначально бить я его не собирался. Хотел предупредить, что, если будет врать и унижать мою жену, он за это ответит", – заявил Шлягин. При этом досталось и женщине-эксперту Сабине Пантус. "А соврать на этой передаче все равно можно – не все вопросы проверяются на полиграфе. А профайлер Сабина – это вообще кто? Что это за профессия такая – распознавать ложь? Ее работу ни в каком суде не примут", – раскритиковал в пух и прах Пантус муж Шурыгиной.

Шлягин объяснил свои насильственные действия в отношении Рухлина. "Поскольку за всю запись программы этот чмошник медленно и высокомерно разговаривал, не давал прямых ответов, мямлил и нагло врал, я завелся и не мог уже выйти и поговорить. Я просто вышел и, глядя ему прямо в глаза, нащелкал по роже так, что он улетел далеко за декорации", – сообщил Шлягин, отметив, что за кулисами "еще парочка идиотов получили за клевету".