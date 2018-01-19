Катя Семенова официально развелась после 25 лет брака

Певица сообщила подробности. Она снова – завидная невеста.

В воскресенье на канале "Россия" выйдет авторская программа Тимура Кизякова "Когда все дома". Ее героями стали певица Катя Семенова и юморист Михаил Церишенко. В мае прошлого года, когда были съемки передачи, они еще были мужем и женой. И, казалось, ничто не мешает их семейному счастью. "А сегодня мы уже 11 дней как в разводе, – сообщила Катя. – Но программу вы все равно посмотрите, потому что там снимался мой внук".

Новости о том, что семейная лодка после 25 лет плавания дала течь, появились еще в конце 2017-го. Тогда Катя Семенова опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram коллаж, на котором запечатлела супруга, юмориста Михаила Церишенко, и актрису Наталью Старых, и написала: "Цирк закрылся! Мой бывший муж со своей партнершей. Я надеюсь, что когда-нибудь смогу отмыться. Я не хотела никого обманывать, так получилось".

Публикация от Екатерина Семёнова певица (@semka0701_official) Янв 18, 2018 at 2:01 PST

"Мне позвонила эта женщина, рассказала такое, что я просто была в шоке. У меня развилась реактивная депрессия на почве переживаний, но брак все равно пыталась спасти. Заявление на развод подали еще тогда, но процесс приостановили. Я надеялась, но теперь прощать не намерена. Не может человек случайно изменять два года. А это продолжается уже два года", – заявила Катя.

Напомним, что Михаил Церишенко был вторым мужем певицы. В 1984—1992 годах она состояла в браке с музыкантом и композитором Андреем Батуриным.