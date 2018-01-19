Организм исхудавшей Костенко дал сбой

Супруга Дмитрия Тарасова Анастасия рассказала о том, как страшно похудела. Она весила всего 42 килограмма, и организм дал сбой.

Анастасия Тарасова (девичья фамилия – Костенко) получила новую порцию негативных комментариев после того, как опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию, где запечатлена в меховой куртке. Защитники животных немедленно возбудились и облили ее помоями в комментариях.

Супруга футболиста не оставила возмущение пользователей Сети без внимания, однако не стала оправдываться. Анастасия рассказала историю. "Разводить бардак бессмысленно, так как здесь каждый имеет право думать иначе. От себя скажу одно: с 2012 по 2015 год я отказалась от мяса. Все ждала всеми обещанную легкость, яркие сны и здоровый вид. Легкость появилась, но только в переносном значении – я стала весить 42❗️❗️❗️. Хорошо помню слова врача: "Может быть недостаток креатина, карнозина, докозагексаеновой кислоты", – сообщила Тарасова.

Анастасия призналась, что у нее начались серьезные проблемы со здоровьем. "На тот момент у меня были серьезные нагрузки в колледже, организм едва справлялся: тахикардия, головокружение, отсутствие сна, потеря аппетита и веса, а потом – жесткий набор", – завершила рассказ модель.

Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94) Дек 24, 2017 at 11:58 PST

Тарасова заключила: "Так что смело могу сказать, что моему организму противопоказано жить без мяса❗️❗️❗️Судя по наследственности, мои предки – те еще мясоеды. Я еще и скромная, так как воспринимаю только мясо курицы".

Отметим, что через год после описанных Анастасией событий произошла ее знаменательная встреча с футболистом Дмитрием Тарасовым. Уже в декабре 2017 года влюбленный спортсмен сделал предложение Анастасии Костенко. Модель сказала да. Влюбленные расписались в Кутузовском ЗАГСе столицы уже 9 января. Говорят, причиной такой поспешной свадьбы стала беременность Костенко.