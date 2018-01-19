58-летнюю Гузееву умоляют отказаться от шпагата без трусов

Актриса опубликовала интересное фото. Поклонники прокомментировали увиденное.

Актриса Лариса Гузеева регулярно выкладывает на странице в социальной сети Instagram фотоотчеты о своей богатой событиями жизни. В самолете, на съемках, с внучкой и мужем – Ларисой хочется любоваться бесконечно, тем более что она похудела и привела тело в порядок.

На очередном фотопортрете Лариса выглядит превосходно. "Мне от мамочки досталась любовь к плохой погоде. А мама описывает свое счастье так: "На улице -40, буран или метель, а я бегу с работы домой и знаю, что вы с Виталькой дома и вам тепло", – подписала снимок Гузеева.

Поклонники актрисы в восторге от снимка: "Чертовски хороша", "Какая же красивая женщина", "Красавица, хорошая дочь, мама, сестра, жена, хозяйка, актриса", "Вы сногсшибательная", "Ваша женственность и красота – пример для всех!"

Однако есть у них к артистке одна нижайшая просьба: "Вы пример для подражания. И не надо на шпагат без трусов садиться..." Непонятно, правда, где они могли видеть Гузееву без трусов, но просьба кажется логичной – ей уже 58 лет, какие уже тут шпагаты!

Публикация от Лариса Гузеева (@guzeeva_larisa_) Янв 18, 2018 at 9:30 PST

Напомним, что в начале года Лариса угодила в скандал. Она призналась, что долго была дружна с зеленым змием. "Мне-то казалось, что смогу бросить в любую минуту, – вздохнула звезда "Давай поженимся!" – Как же я сильно заблуждалась! Много раз говорила себе: "Больше ни капли!" Но все повторялось снова и снова. А стоило выпить, как во мне просыпался какой-то другой человек, которого я боюсь. Почему-то хочется всем вокруг причинить боль. А утром просыпалась от дикого похмелья..."