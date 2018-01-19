Прибывшие медики кололи Джигурду прямо в суде

Никите Джигурде стало плохо во время судебного заседания. Эпатажному артисту вызвали скорую помощь.

На днях в Мосгорсуде состоялось очередное слушание по делу покойной бизнес-леди Людмилы Браташ, приходившейся крестной матерью детям эксцентричного актера Никиты Джигурды и фигуристки Марины Анисиной. Бывшие супруги борются с сестрой Браташ Светланой Романовой за внушительное наследство, которое та якобы завещала артисту и спортсменке.

Не обошлось без эксцесса. Якобы из-за "постоянной лжи" оппонентов, как заявил Никита Джигурда, у него резко подскочило давление. В суд срочно вызвали медиков. Прибывшие врачи осмотрели излишне эмоционального артиста. Его давление составило 230 на 130, компетентно передает "Московский комсомолец".

Джигурда сообщил, что лекарственные средства в виде таблеток не имеют никакого эффекта, поэтому ему нужен укол. Врачи провели все необходимые в такой ситуации мероприятия по стабилизации состояния артиста, предложили госпитализацию, но Джигурда в больницу ехать отказался.

"Боготворю девчонок, ангелы ко мне прилетели. Целую им руки и все разрешенные места", – в свойственной ему манере высказался Никита Джигурда. Несмотря на то что популярного актера медики поставили на ноги, заседание перенесено на 29 января.

Отметим, что в конце декабря Джигурда уже обращался за врачебной помощью из-за гипертонического криза. Причем давление у артиста подскочило также во время судебного заседания. Он подошел к судье и рассказал, что сильно ослаб и нуждается в постельном режиме.

"Я крайне плох, поэтому впервые по моей просьбе перенесли заседание суда. Ночью у меня случился гипертонический криз. Справки я дал. Таблетки, лекарства, меня колбасит", — заявил Джигурда.