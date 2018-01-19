Прибывшие медики кололи Джигурду прямо в суде

Эксклюзив Интервью Развод Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна признан недействительным Что известно об интимной связи Панина и Джигурды Дом-2

Выбор читателей

Народ бежал от гроба с Державиным
Оскандалившаяся Аршавина осталась без детей и мужа
Малахов шокировал Шурыгину подлостью
Бандиты напали на пьяную Гузееву
Фадеев рассказал о свадьбе с Наргиз
Панин об "убогом Галкине": Жаль, что я только сейчас узнал
партнеры
Пятница 19 января
Лента новостей
21:24
"Балтика" ищет подрядчиков для строительства очистных сооружений
21:02
Безумные регионы: в Санкт-Петербурге крокодил сторожил оружие
20:44
Володин назвал главные успехи Саратовской области
20:26
Полиция разыскивает невероятно красивую девочку (фото)
20:04
К чему снится болезнь
19:36
Мишин посоветовал Медведевой и Загитовой закрыть рты
19:34
Болтающийся на ветру самолет чудом приземлился во время урагана (видео)
19:22
Володин: санкции сделали Россию сильнее
19:15
Жуткую трагедию в школе Галкина восстановили поминутно
17:48
Депутаты заручились поддержкой ученых и экспертов
17:33
Наглый преступник сбежал от полиции (видео)
17:13
Телевизор назвали причиной сумасшествия
17:10
Раскрыта страшная тайна биткоина
17:08
Две девочки находятся в реанимации после резни в бурятской школе
17:01
В подъезде дома в Москве убили бизнесмена
16:46
Известный актер призвал закрыть "Дом-2"
16:39
В ЮНЕСКО разгорелся секс-скандал
16:21
Рогозин разнес американского журналиста за хамство
16:20
Из школы в Перми эвакуировали детей
16:11
Ученые перехитрили рак
15:45
Легендарный футболист Пеле попал в больницу в тяжелом состоянии
15:39
Брак Елены Яковлевой дал трещину
15:36
Максим Галкин пострадал из-за кровавой бойни в бурятской школе
15:07
58-летнюю Гузееву умоляют отказаться от шпагата без трусов
15:03
Госдума повышает безопасность детского отдыха
15:01
Известный актер умер после тяжелой болезни
14:58
Путин надел тулуп и валенки на голое тело
14:54
Молодожены жестоко поплатились за эффектное селфи
14:43
Общительность приводит к ранней смерти
14:43
Бузова родит после любовных утех в Таиланде
14:13
Ученые вычислили самых надоедливых членов семьи
14:13
Красавица-модель при смерти из-за странной болезни
14:10
Сигаретам нашли альтернативу
14:10
Актрису Мельникову парализовало после страшной аварии
14:07
На Украине назвали срок возврата Крыма
13:50
Бессовестные девушки настырно предлагают секс насильнику Шурыгиной
13:47
Победившую рак 5-летнюю девочку раздавил внедорожник
13:41
Сопливые "террористы" атакуют российские школы
13:30
В Петербурге на лестнице в парадном найден труп девушки
13:18
Главные события Москвы с 20 по 26 января
13:18
Совет на выходные
13:00
Организм исхудавшей Костенко дал сбой
12:49
Дана Борисова остается без московской квартиры
12:41
Катя Семенова официально развелась после 25 лет брака
12:22
Российским гостиницам присвоят звезды
12:10
Муж Шурыгиной о драке на Первом канале: Я просто вышел и нащелкал по роже
12:08
Сына-красавчика Газманова обокрали в Москве
11:52
Порошенко прогулял полмиллиона долларов
11:49
Напавший на школу с топором оказался сыном майора ВДВ
11:49
Что скрывал перед смертью Мурат Насыров
11:29
Раненная при атаке на школу девочка впала в кому
11:28
Известного актера застали за публичным теребоньканьем
11:19
Воробьев показал возлюбленную и рассказал о свадьбе
11:14
70-летний певец соблазнил молодую официантку
10:56
На Москву идут 20-градусные морозы
10:43
"Девочке отрезал щеку": подробности бойни в школе
10:21
Константин Хабенский о своей болезни: С этим справиться нельзя
10:18
Мертвая женщина родила в гробу
10:18
Немцы в панике из-за нового "смертельного оружия" России
10:13
Под Москвой пенсионер отрубил собутыльнику голову и руки
09:42
"Не ходи в школу, будет мясо": дети знали о предстоящей бойне
09:36
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
09:36
Что сделала со своим лицом изменившаяся Ольга Бузова
09:14
Друг о молодой жене Джигарханяна: На нее страшно смотреть, если помыть!
09:09
Пышногрудые красотки дали фору мускулистым парням
09:05
Сборная России поедет на Олимпиаду в "униформе гопников"
08:38
Подробности крупной аварии с участием Андрея Малахова
08:27
Окунувшийся в прорубь Путин восхитил народ
08:27
В многоэтажке под Москвой прогремел взрыв
08:12
Старшеклассник с топором напал на школу и отрубил детям пальцы
22:01
Колдун Бесов назвал настоящую причину смерти звезды "Битвы экстрасенсов"
22:00
В США упал вертолет
21:52
При перестрелке в Волгограде погиб человек
21:50
Беременной Рапунцель из "Дома-2" поставили пугающий диагноз
21:37
Очевидцы сняли жуткие последствия урагана в Нидерландах
21:33
Почему Цымбалюк-Романовская внезапно передумала разводиться
21:11
Безумные регионы: двое мужчин пошли за пивом с автоматом
21:08
Казанский вокзал проверяют на минирование
20:58
К чему снятся валенки
20:51
Беспардонный Трамп унизил очередную страну
20:23
Дочь Стриженовой набросилась на насильника Шурыгиной
20:05
Савченко разнесла "мастурбировавшего" в Раде Порошенко
19:56
Захарова в леопардовом манто свела народ с ума
19:34
Киев предъявил Москве круглую сумму за Донбасс
19:33
Подробности жуткого пожара под Саратовом
19:19
Вышедшего из тюрьмы Семенова лишили свободы
19:05
"Нормальный, добрый ребенок": отец пермского головореза сделал заявление
18:46
Крошка-школьница сенсационно затмила чемпионку Медведеву
18:26
Победительница шоу "Холостяк" заявила о разрыве c Ильей Глинниковым
18:17
Порошенко шокировал Европу "мастурбацией" в Раде
18:11
Высокая явка на президентские выборы обеспечит успех школьному референдуму
18:02
Микроволновки признали угрозой для жизни на Земле
17:48
Горящую нефть под Саратовом сняли на видео
17:40
В Монако российского банкира задержали за мошенничество
17:28
Поклонская готова бежать на Украину
17:24
Дизайнер Мираслва Шведова: Раскрывайте свой потенциал
17:17
Порошенко склонил депутатов к прилюдной "мастурбации"
17:09
Под Челябинском танк задавил солдата
17:08
Развод Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна признан недействительным
17:00
Путин в восторге от фильма с Прилучным
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Развод Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна признан недействительным
Дочь Стриженовой набросилась на насильника Шурыгиной
Госпитализированному Джигарханяну поставили неутешительный диагноз
Высокомерного Шепелева обвинили в абсолютной лжи
Муж Шурыгиной о драке на Первом канале: Я просто вышел и нащелкал по роже
Почему Цымбалюк-Романовская внезапно передумала разводиться
Шоу-бизнес

Прибывшие медики кололи Джигурду прямо в суде

Никита Джигурда. Фото: Dni.Ru/Любовь Порываева
Никите Джигурде стало плохо во время судебного заседания. Эпатажному артисту вызвали скорую помощь.
прочитано 8562 раза

На днях в Мосгорсуде состоялось очередное слушание по делу покойной бизнес-леди Людмилы Браташ, приходившейся крестной матерью детям эксцентричного актера Никиты Джигурды и фигуристки Марины Анисиной. Бывшие супруги борются с сестрой Браташ Светланой Романовой за внушительное наследство, которое та якобы завещала артисту и спортсменке.

ПО ТЕМЕ

Что известно об интимной связи Панина и Джигурды

Бывшая теща о Джигурде: Он Анисину "выпотрошил" и выбросил

 Никита Борисович Джигурда

Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

Не обошлось без эксцесса. Якобы из-за "постоянной лжи" оппонентов, как заявил Никита Джигурда, у него резко подскочило давление. В суд срочно вызвали медиков. Прибывшие врачи осмотрели излишне эмоционального артиста. Его давление составило 230 на 130, компетентно передает "Московский комсомолец".

Джигурда сообщил, что лекарственные средства в виде таблеток не имеют никакого эффекта, поэтому ему нужен укол. Врачи провели все необходимые в такой ситуации мероприятия по стабилизации состояния артиста, предложили госпитализацию, но Джигурда в больницу ехать отказался.

"Боготворю девчонок, ангелы ко мне прилетели. Целую им руки и все разрешенные места", – в свойственной ему манере высказался Никита Джигурда. Несмотря на то что популярного актера медики поставили на ноги, заседание перенесено на 29 января.

Отметим, что в конце декабря Джигурда уже обращался за врачебной помощью из-за гипертонического криза. Причем давление у артиста подскочило также во время судебного заседания. Он подошел к судье и рассказал, что сильно ослаб и нуждается в постельном режиме.

"Я крайне плох, поэтому впервые по моей просьбе перенесли заседание суда. Ночью у меня случился гипертонический криз. Справки я дал. Таблетки, лекарства, меня колбасит", — заявил Джигурда.

Автор: Наталья Аряева19 января 2018, 14:55

комментарии

Политика

Рогозин разнес американского журналиста за хамство
На Украине назвали срок возврата Крыма
Беспардонный Трамп унизил очередную страну
Савченко разнесла "мастурбировавшего" в Раде Порошенко

Шоу-бизнес

О ком Вам интересно читать в шоу-бизнесе?
Шурыгину и Семенова зовут ведущими на канал "Россия"
За Бузовой обнаружили слежку НЛО (фото)
В зад Шуры зашили секретное средство

Проишествия

Молодожены жестоко поплатились за эффектное селфи
Красавица-модель при смерти из-за странной болезни
Победившую рак 5-летнюю девочку раздавил внедорожник
Мертвая женщина родила в гробу

Lifestyle

Путин в восторге от фильма с Прилучным
Смерть Державина россияне восприняли как личное горе
"Бандеровская верхушка": Михалков отреагировал на нападки Киева
Пять книг с ярким и динамичным сюжетом
Регионы

Жуткую трагедию в школе Галкина восстановили поминутно

Ученики рассказали о резне
Шоу-бизнес

Собчак после танцев с бутылкой нырнула в прорубь в -40

Волнующими переживаниями телеведущая поделилась на своей странице в Instagram
Шоу-бизнес

Второго насильника Шурыгиной подло обманули перед избиением

Александр Рухлин получил в лоб от супруга Дианы
Шоу-бизнес

За Бузовой обнаружили слежку НЛО (фото)

После очередного снимка певицы в Сети разгорелась горячая дискуссия

Гороскоп

Совет на выходные
Какие знаки зодиака останутся без работы
Как с помощью татуировки изменить жизнь
Преснякова предупредили о разводе

Фоторепортажи

Путин надел тулуп и валенки на голое тело
Пышногрудые красотки дали фору мускулистым парням
Девушки ввели моду на "заснеженные ресницы" в 60-градусный мороз
Собчак в кофте-мешке обвинили в лицемерии

Спорт

Мишин посоветовал Медведевой и Загитовой закрыть рты
Сборная России поедет на Олимпиаду в "униформе гопников"
Крошка-школьница сенсационно затмила чемпионку Медведеву
Предатели Степановы пожаловались на унижения в США

Регионы

Безумные регионы: в Санкт-Петербурге крокодил сторожил оружие
Жуткую трагедию в школе Галкина восстановили поминутно
Наглый преступник сбежал от полиции (видео)
Напавший на школу с топором оказался сыном майора ВДВ
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru