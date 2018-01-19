Брак Елены Яковлевой дал трещину

Елена Яковлева стала гостьей передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Актриса призналась, что ее брак с Валерием Шальных дал трещину.

Елена Яковлева была дважды замужем. В первый раз она пошла под венец студенткой. Ее избранником стал Сергей Юлин. "Первый раз я вышла замуж, потому что все мои подружки выходили замуж, ну и я как-то заодно", – объяснила актриса. Однако этот брак распался спустя полгода. Яковлева объяснила: "Поняли, что не получится как-то вместе… Через очень много лет, когда я была на гастролях в Чите, пришли на спектакль в театр, а он оказался там режиссером. Он пришел в гримерку со своей новой женой, она тогда была уже в положении. Очень мило пообщались. Вот, пожалуй, и все".

Вторым супругом актрисы стал актер Валерий Шальных. Интересно, что на тот момент избранник Яковлевой был официально женат. Впрочем, Елена подчеркнула, что его отношения с предыдущей женой на тот момент подходили к концу. Однако и в браке Яковлевой и Шальных не всегда все было гладко. Актриса призналась, что в какой-то момент в отношениях появилась трещина.

"Еще бы немножко, и… Но завелась собачка, и как-то мы сплотились вокруг нее – надо же за ней ухаживать. Можете себе представить, что в трудной ситуации, когда уже готовы были разбежаться, заболел спаниель Гриша. Заболел очень серьезной болезнью собачьей. Пять суток без сна мы передавали друг другу капельницу, чтобы сохранить собаку. Ну и после этого, знаете, как-то разбегаться не хочется… Хотя до этого часто были мысли, при каждой ссоре", – рассказала Елена Яковлева.