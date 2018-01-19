Зачинщик грязного скандала с Пугачевой напал на Бузову

Поэт и автор песен Александр Вулых написал новое стихотворение. В нем он прошелся по ведущей "Дома-2".

Свой опус служитель муз назвал "Я ДУМАЮ ОБ ОЛЬГЕ БУЗОВОЙ". В нем он проследил всю биографию теледивы.

Я думаю об Ольге Бузовой

О силе этого явленья:

Она, как корочка арбузова

Была обглодана с рожденья.

Так начинается стихотворение Вулыха. Конец произведения торжественный:

А мужа бывшего - Тарасова,

Забвения умчали ветры.

Остался лишь один матрас его,

Трусы да штопаные гетры!

В двенадцати четверостишьях, расположившихся между приведенными выше, Вулых рассказывает, как Ольга сначала прославилась на "Доме-2", а потом вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. "А там– раскрылась, рассупонилась, припудрилась, перепихнулась, очнулась, выспалась, опомнилась, Царевной-лебедь обернулась", – пишет Вулых.

Кроме того, поэт высказывает свою версию разрыва Ольги и Дмитрия. Стихотворец предполагает, что футболист оказался скрягой, и не давал девушке денег на косметику. В отместку Бузова отказывала Тарасову в интимной близости, считает Вулых. Поэт увлеченно рисует, как футболист в туалете избивал ведущую, заявляя, что так сборную России по футболу мотивирует Черчесов.

По словам поэта, именно от такого жестокого обращения у Ольги прорезался голос, и она решила стать певицей.

И стала вокалисткой Бузова,

Брак разорвав подобно птице,

И слава, круче чем карузова,

На плечи рухнула певице.

Он в деталях описывает сногсшибательный успех Бузовой: как девушку боготворят поклонники, как у девушки во лбу начинает гореть звезда.

Во лбу ее огнем рубиновым

Горит звезда на видном месте.

С самим Тимуром Батрутдиновым

Она теперь на море ездит.