Собчак после танцев с бутылкой нырнула в прорубь в -40

Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram фотографии с крещенских купаний. По словам телеведущей, в прорубь она нырнула, когда температура воздуха на улице была 40 градусов мороза.

Традиция окунаться в прорубь на Крещение с каждым годом находит все больше сторонников по всей России. Некоторые звезды, политики и общественные деятели уже давно практикуют это, другие решились на зимнее купание совсем недавно. Телеведущая Ксения Собчак, по собственному признанию, нырнула под лед на Крещение в первый раз.

"Я сделала этр! Первый раз в жизни! Спасибо Томск за -40 градусов!!!!! Деревня Корнилово,речка Ушайка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала фотографии с крещенского купания Ксения Собчак. На снимках видно, что происходящее сильно понравилось телеведущей. Впрочем, не все ее подписчики разделили благожелательное настроение звезды. Многие сочли, что это не что иное, как попытка привлечь к себе внимание.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Янв 19, 2018 at 7:29 PST

Как заметил один из подписчиков, Собчак перепутала и классификацию населенного пункта, в котором находилась, и даже название реки. "Разве Ксюша не атеиска?", – недоуменно поинтересовался другой комментатор.

Заподозрить ведущую в равнодушном, а то и откровенно пренебрежительном отношении к православию пользователей Сети, возможно, заставило другое видео Ксении Собчак, появившееся на ее канале. На записи она устроила пляски в компании своего мужа Максима Виторгана и еще одного мужчины с бутылкой шампанского в руке практически на пороге церкви.

"About last night или Пусси Райот уже не те", – подписала ролик ведущая. Он вызвал настоящую бурю негодования среди подписчиков телеведущей, которые усмотрели в происходящем неуважение к Православной церкви. Ролик был удален с канала Ксении Собчак, однако неравнодушные пользователи успели сохранить его на других площадках.

