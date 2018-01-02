Собчак стыдливо удалила видео с танцами у порога церкви

Кандидат в президенты России Ксения Собчак в новогоднюю ночь устроила танцы под дверью церкви. Свое веселье телеведущая сняла на видео, которое разместила в соцсети. Однако вскоре светской львице пришлось удалить ролик.



Поведение телеведущей взбесило общественность. Народ в Сети накинулся на Ксению с требованиями извиниться и задуматься о своем поведении.

Дошло скандальное видео и до РПЦ. Однако там танец Собчак на пороге храма назвали "выходкой" и отказались от дальнейших комментариев.

Такого шквала общественного негодования кандидат в президенты не выдержала и вскоре стыдливо удалила ролик со своей страницы в соцсети. Однако видео успели сохранить другие пользователи и сейчас оно доступно на YouTobe.





Как писали Dni.Ru, на записи видно, что вместе с кандидатом в президенты вытанцовывает ее супруг Максим Виторган и неизвестный мужчина с бутылкой шампанского в руках. Ксения в порыве веселья выкрикивает слова о скандальной группе Пусси Райот. Телеведущая сопроводила ролик провокационной надписью: "About last night или Пусси Райот уже не те".