Блистательную Цымбалюк-Романовскую признали королевой красоты

Эксклюзив Интервью Фонограммщица Ротару и молодящийся Антонов возмутили бесстыдством в новогоднюю ночь Дом-2

Выбор читателей

Дана Борисова убита бывшим мужем
У Кудрявцевой волосы встали дыбом от Шепелева на поминках Фриске
Рак разрушил жизнь Маши Малиновской
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская всех обманули
Россияне шокированы известием о внезапной смерти Билана
партнеры
Вторник 2 января
Лента новостей
20:40
Известная советская актриса умерла в возрасте 76 лет
16:19
Собчак заминировали после танцев с бутылкой у церкви
15:30
Астрологический прогноз на период с 1 по 7 января 2018 года
14:54
Секрет крепкого и здорового сна
11:39
Вороненков достал Максакову с того света
11:28
Мировые звезды – в поддержку голоса разума
11:22
Плоскогрудая Бузова потрясла декольте до пупа
10:27
Каким будет 2018 год
17:44
Под Москвой водитель сбил пешехода и скрылся
15:28
Премьера Пугачевой обернулась страшным скандалом
14:35
Фонограммщица Ротару и молодящийся Антонов возмутили бесстыдством в новогоднюю ночь
11:29
Что смотреть на ТВ в праздники
11:14
Взбешенный Джигарханян мечтает наказать Цымбалюк-Романовскую
10:36
Любовный гороскоп на январь 2018 года
10:11
В Москве 23 человека попали в больницу из-за пиротехники
09:54
Как изменится жизнь россиян с 1 января
15:30
Путин рассказал про любовь
15:28
Никита Джигурда поздравил Dni.Ru с Новым годом
14:58
В Москве из огня спасли четырех человек
14:43
Белка-воришка напала на полицейского (видео)
14:14
Названа дата прощания с Александром Шавриным
13:59
Допрос петербургского террориста попал на видео
13:30
Как Николай Цискаридзе завоевал мир
13:07
В кафе под Краснодаром произошла бойня
12:56
Умер бывший муж Анны Ардовой
12:53
Володин поздравил россиян с Новым годом
12:12
Новогодний шпагат опозоренной Волочковой взбесил россиян
11:53
Ведущая Шелест о жуткой травме: Решила отрезать палец
11:37
В Петербурге умер знаменитый художник
11:21
Под мостом в центре Москвы зарезали мужчину
11:11
Басков готовится к подлому удару от Лопыревой
10:46
Пугачева заткнула за пояс выскочку Бузову
10:23
Теракт в Петербурге устроил больной сектант
10:00
Директор Елисеевского гастронома убит за мошенничество
18:23
Любовница мужа явилась к беременной Кудрявцевой
17:54
На почте в Харькове грабитель взял в заложники детей
17:48
Кудрявцева билась в истерике после смерти любимого мужчины
16:53
Житель Подмосковья во время застолья убил собутыльника
16:34
Светлана Лобода рассказала о втором ребенке
16:15
Пенсионеров Леонтьева и Пугачеву стыдят за вакханалию в молодежном огоньке
15:52
В Приморье на улице зарезали влюбленную пару
15:40
Сменившая имидж Бородина поразила красотой
15:27
Изменщик Руссо оправдался за связь с московской королевой красоты
15:01
Под Москвой джип сбил пешеходов на зебре
14:32
Цымбалюк-Романовская похвасталсь елкой в шикарных интерьерах
14:28
Врачи элитной клиники проморгали болезнь Табакова
13:51
Татьяна Тотьмянина экстренно прооперирована
13:34
В Москве разыскивают убийцу на Lada Priora
13:27
Краско покидает Россию с молодой женой
12:49
Под Москвой тысячи автомобилей встали в 20-километровую пробку
12:40
Любимым читателям Dni.Ru посвящается: чем они удивили и рассмешили в 2017-м
12:21
Мужа Пелагеи кормят чужие люди
11:53
Николаев потерял сознание в бане с Ургантом
11:19
На корпоративе в Москве коллега зарезал 29-летнего мужчину
11:08
Украина угрожает ракетным ударом по Крымскому мосту
10:48
В Москве электричка насмерть сбила мужчину
10:36
Хитрый Градский утер нос Агутину и Билану
10:03
В Москве сбившийся с маршрута автобус протаранил легковушку
21:55
Синоптики объявили в Москве желтый уровень опасности
21:51
Брыльскую безжалостно унизили после удаления опухоли
21:22
На севере Москвы случилась массовая авария
21:07
Ушлая Бузова выжила Лозу
20:46
Выберите любимую красавицу из "Дома-2"
20:26
Путин сделал новогодний подарок безнадежным должникам
20:23
В Москве из горящего дома спасли пять человек
19:58
Растолстевшая Пугачева потрясла вторым подбородком
19:22
Доведенный до ручки Фриске решил выкупить внука
19:04
В Москве после страшных аварий установили сотни бетонных блоков
18:38
На Урале произошла дерзкая кража гигантской картошки фри (видео)
18:29
Малахов бросил вызов оскандалившейся Бузовой
18:04
Девочка сделала предложение учителю прямо во время урока
17:59
Водитель отчаянно давил на тормоз перед тараном остановки (видео)
17:28
Принц Гарри угробил последний шанс простушки-невесты
17:11
Похищенные 85 млрд вернут "Тольяттиазоту"
17:00
Порошенко пошел на Кремль с арматурой
16:57
К чему снится Новый год
16:34
В России обвалились цены на продукты перед Новым годом
16:28
Мертвый Хворостовский опередил Михалкова
15:59
Жена Кержакова рассказала о раке
15:58
Петербуржец атаковал трясущимся пенисом женщину с ребенком
15:44
Итоги 2017 года
15:43
Самые неприятные люди для совместного путешествия
15:31
В Перми загорелся вертолетный завод
15:28
Главные ошибки в новогодних поздравлениях
14:58
Спортзал вызывает аллергию и шок
14:53
Россиянка вышла из душа и нашла под своей елкой чужого мужчину
14:44
Избивший жену Башаров берет под опеку двух детей
14:40
Под Москвой электричка насмерть сбила человека
14:37
Рогозин назвал руководство "Роскосмоса" проедающей бюджет шелупонью
14:04
Подробности наезда автобуса на остановку в Москве
13:54
У Сердюкова нашли огромный долг за коммуналку
13:42
Родившая россиянка ищет изнасиловавшего ее таксиста
13:34
Народ оскорблен трусами 53-летней Апиной
13:20
Секс-символ сборной России пропустит Олимпиаду
13:11
Семилетние красотки-близняшки покорили Сеть
13:03
Под Москвой бабушка-украинка похитила семилетнего мальчика
13:01
Акушеры оторвали ребенку голову при родах
12:44
С кем Путин встретит Новый год
12:24
Странные находки врачей в вагинах
12:17
Известный певец сообщил об ударе от Фриске
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Собчак распекли за танец с бутылкой на пороге церкви
Премьера Пугачевой обернулась страшным скандалом
Фонограммщица Ротару и молодящийся Антонов возмутили бесстыдством в новогоднюю ночь
Взбешенный Джигарханян мечтает наказать Цымбалюк-Романовскую
Собчак стыдливо удалила видео с танцами у порога церкви
46-летнюю Кудрявцеву высмеяли за выпрыгивающую из платья грудь
Шоу-бизнес

Блистательную Цымбалюк-Романовскую признали королевой красоты

Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
По мнению фанатов, злодеек с такой ангельской внешностью не бывает. Они готовы целовать оборотистой пианистке руки.
прочитано 41722 раза

Виталина Цымбалюк-Романовская – пожалуй, самая обсуждаемая фигура минувшего года. После скандального развода с Арменом Джигарханяном она (прежде серая тень!) стала светской львицей. Молодую украинскую пианистку приглашают на премьеры, она хвастается походами в элитные салоны красоты и самые дорогие рестораны.

ПО ТЕМЕ

Цымбалюк-Романовская похвасталсь елкой в шикарных интерьерах

 Скандальный развод Джигарханяна

Сюжеты Скандальный развод Джигарханяна

Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

Но общество разделилось на две противоборствующие группы. Одни язвят, что скоро Виталина отправится по этапу на Колыму (девушка является фигурантом уголовного дела) и поэтому пусть напоследок порадуется. Другие же считают, что Цымбалюк-Романовскую оболгали и оплевали напрасно.

"Разве такие бывают воровки? Ангел!" – восхищается подруга пианистки в комментарии к свежей фотографии в социальной сети. "Виталинка, ты знаешь, как много людей тебя любит!" – вторит другая. "Блистательная Виталина, настоящая королева красоты!", – считает друг оборотистой пианистки ."Пускай 2018-й будет первой ступенькой к свершению самых заветных желаний и новых достижений в твоей жизни", – желает очередной приятель.

Хотя, кажется, самые заветные желания у ангелоподобной киевлянки уже исполнились – она знатно пополнила свои счета и стала счастливой обладательницей трех квартир в Москве стоимостью в 100 миллионов рублей. Купила она их якобы на деньги папы, который имел долю в крупной украинской компании. Правда, потом киевский олигарх работал рядовым инженером в театре Джигарханяна, но это частности.

Родители Виталины. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya

В компании отца и матери Виталина и встретила Новый год. В конце прошлого года родители Цымбалюк-Романовской были вынуждены освободить занимаемые в театре хлебные должности. Но с такой богатой дочей нужды в работе, кажется, и нет вовсе.

Автор: Иван Губкин2 января 2018, 14:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна

567

комментарии

Политика

Европа испугалась правды о Крыме
Киев нарывается на жесткий ответ Москвы
Минск и Вильнюс развязали ядерную войну
Почему Порошенко насильно удерживает на Украине 15 россиян

Шоу-бизнес

Народ плюется от безвкусицы и пошлости огонька на "России"
Костенко ждет ребенка от Тарасова
Пугачеву выгораживают после скандала с плагиатом
46-летнюю Кудрявцеву высмеяли за выпрыгивающую из платья грудь

Проишествия

Водитель отчаянно давил на тормоз перед тараном остановки (видео)
Акушеры оторвали ребенку голову при родах
Автобус протаранил остановку в Москве: есть раненые
Жена в порыве страсти откусила автослесарю яичко

Lifestyle

Брыльскую безжалостно унизили после удаления опухоли
Принц Гарри угробил последний шанс простушки-невесты
Мертвый Хворостовский опередил Михалкова
Недооцененные фильмы 2017 года
Гороскоп

Вороненков достал Максакову с того света

Что ждет оперную диву в новом году
Шоу-бизнес

Дана Борисова убита бывшим мужем

Отец ее ребенка кричал: "Иуда! Конченая наркоманка!"
Шоу-бизнес

Табакова отключили от аппаратов

Артист находится в стабильном, но тяжелом состояни
Шоу-бизнес

Саруханов в трансе от наглого плагиата Пугачевой

Композитор высказался о новой песне Примадонны

Гороскоп

Астрологический прогноз на период с 1 по 7 января 2018 года
Вороненков достал Максакову с того света
Каким будет 2018 год
Любовный гороскоп на январь 2018 года

Фоторепортажи

Семилетние красотки-близняшки покорили Сеть
Новая пассия Смолова побила Лопыреву
Дана Борисова вышла в свет после передозировки
Рожденные в год Собаки звезды

Спорт

Что стало с фигуристкой Екатериной Гордеевой
Татьяна Тотьмянина экстренно прооперирована
Секс-символ сборной России пропустит Олимпиаду
Кокорин удивил зажигательным танцем под пальмами (видео)

Регионы

Допрос петербургского террориста попал на видео
На Урале произошла дерзкая кража гигантской картошки фри (видео)
Теракт в Петербурге устроил больной сектант
Россиянка вышла из душа и нашла под своей елкой чужого мужчину
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru