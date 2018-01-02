Народ плюется от безвкусицы и пошлости огонька на "России"

В Сети появилась петиция, требующая перемен. Смотреть год от года новогодний эфир все страшнее.



Первый канал прислушался к критике телезрителей и максимально обновил формат новогоднего эфира. Молодые артисты, актуальные хиты, празднично украшенные улицы Москвы вместо пыльного павильона "Мосфильма" – эксперимент можно считать удачным.

А вот Огонек на конкурирующей "России" идет по однажды написанному сценарию уже второе десятилетие. Если не знаешь, какой встречают год, то и не догадаешься – формат, состав артистов, пародируемые персонажи остаются неизменными.

Если вдруг откуда-то всплывает в обычное время не самая востребованная Нонна Гришаева, если Елена Воробей изображает Аллу Пугачеву, а Юрий Стоянов – Ангелу Меркель, если Филипп Киркоров перебрасывается остротами с Николаем Басковым, значит, вы смотрите новогоднюю передачу на второй кнопке. Хотя в самом начале новогодней ночи-2018 ведущие и обещали, что "сегодня вас ждут новые встречи, новые звезды и новые песни". Обманули...

Елена Степаненко поет про то, как похудела. Молодой отец Андрей Малахов водит хороводы вокруг колыбели, напевая: "Почетней нет и краше профессии папаши". Григорий Лепс по принципу "вашу маму и там, и здесь показывают" одновременно на "России" и на Первом исполняет песню "Что ж ты натворила", поменяв только цвет очков. Юрий Антонов лабает на неподключенной к сети электрогитаре хит 1991 года выпуска "Лунная дорожка".







"Россия" продемонстрировала полный мрак: 20 минут просмотра хватило, чтобы оплеваться от плясок и восхвалений вокруг Кобзона, песенок-кривлялок Малахова и дебильных рож братьев Пономаренко! Неужели они думают, что это смешно и интересно?!", – справедливо возмущается в Интернете один из зрителей. "То, что шло в Новый год по "России" – это апофеоз безвкусицы, пошлости и глупости", – вторит ему другой.

В Интернете сразу после эфира даже появилась петиция с требованием прекратить издеваться над зрителями. "Вы из года в год вообще никак не меняете свою новогоднюю сетку. В Вашем новогоднем эфире мелькают одни и те же лица, одни и те же образы и шутки. Такое впечатление, что Басков и Киркоров стали Вашей визитной карточкой, что Вы застыли где-то в далеком прошлом и на фоне своих коллег телевизионщиков вообще не хотите никак меняться. Пришло время сменить формат и на Вашем канале!", – справедливо отмечает автор петиции член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян. Напомним, что именно он в прошлом году поднял волну против однообразия новогоднего эфира на Первом канале. И добился успеха.



Для описании новогодней вакханалии на "России" лучше всего подойдет цитата из романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита": "Ровно в полночь что-то грохнуло, зазвенело, посыпалось, запрыгало. И тотчас тоненький мужской голос отчаянно закричал под музыку: "аллилуйя!!" Это ударил знаменитый грибоедовский джаз. Покрытые испариной лица как будто засветились, показалось, что ожили на потолке нарисованные лошади, в лампах как будто прибавили свету, и вдруг, как бы сорвавшись с цепи, заплясали оба зала, а за ними заплясала и веранда. Грохот золотых тарелок в джазе иногда покрывал грохот посуды. Словом ад".

