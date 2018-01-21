Оскорбленная Семенович врезала злопыхателям

Знаменитая певица и телеведущая Анна Семенович ответила недоброжелателям. Судя по всему, один из комментариев к снимку сильно ее задел.

На артистку, как это часто бывает, накинулись с критикой в социальной сети Instagram. Похоже, не всем пользователям нравится то, как она подписывает свои фотографии.

"Какая же глупая женщина, эта Аня, и как надоели эти шаблоны в высказываниях… просто фу!" – критикует ведущую один из комментаторов. "Грязью не нужно людей поливать, ты не можешь оценивать, кто умный, а кто нет!" – заступился за ведущую другой.

Позже к диалогу подключилась и сама Семенович. Она буквально врезала всем злопыхателям одним комментарием. "Вы можете отписаться и так не раздражаться из-за меня!" – дала она недовольным пользователям дельный совет.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Янв 20, 2018 at 12:02 PST

Отметим, что, судя по всему, произошедшее Семенович не смутило – она продолжает выкладывать множество снимков в социальной сети. Например, недавно она похвасталась тем, как хорошо ей отдыхать в фешенебельном отеле в ОАЭ.

Не исключено, что артистка уже привыкла к таким выпадам со стороны подписчиков. Звезды часто становятся целью агрессии в социальной сети Instagram. Как писали Dni.Ru, особенно часто под шквал критики попадает певица Ольга Бузова.