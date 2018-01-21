Опозоренная Шурыгина села в лужу

Дважды изнасилованная Диана Шурыгина вляпалась в новый скандал. Ее раскритиковали за глупую ошибку в обращении к подписчикам.

Молодая красавица решила поделиться негодованием с пользователями социальной сети Instagram. "С каждым днем удивляюсь все больше, как же все-таки много глупых и аморальных людей, как их земля то носит, иногда даже становится их жалко (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)", – написала она.

Закончить обращение Шурыгина решила цитатой и оказалась из-за этого в очень неловком положении. "Вот афоризма, идеально подходит к ситуации "В чужом глазу соринку видишь , а в своем бревна не замечаешь", – заключила звезда.

Пользователи тут же набросились с критикой на девушку. "Сама ты афоризма аморфная!" – начал с оскорблений один из комментаторов. "На передачах и двух слов связать не может "ммм, ну как бы, нууууу, я не помню", – продолжил другой. "Кстати о глупых, афоризм имеет форму 'афоризма' только в родительном падеже (если, конечно, тебе это о чем-то говорит)", – отметил третий.

Сама Шурыгина активно вступает в диалог с подписчиками. На некоторые из высказываний она даже дала ответ. "Ты прежде чем писать очередную ******** (глупость – Прим. ред.), прочти сама, если твоей извилины хватит... тк сам смысл не слизать в тютельку , а донести смысл! Тупица" – написала она. "А что ты будешь делать, когда твоя последняя извилина и та засохнет?" – вопрошает девушка.

Публикация от ��ДИАНА ШУРЫГИНА��18y.o (@di_shurr_555) Янв 17, 2018 at 8:10 PST

Напомним, что недавно из-за высказываний Шурыгиной разразился еще один скандал. Как писали Dni.Ru, она пожелала критикам, чтобы их изнасиловали в 2018 году.