Ошарашенную Волочкову ударили по самому дорогому

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова устроила грандиозный праздник в честь дня рождения. Злопыхатели попытались омрачить пышное торжество.

Танцовщица активно делится снимками и видео с праздника в социальной сети Instagram. В комментариях под одной из публикаций разразился настоящий скандал.

На кадрах, которые попали в Сеть, видно, как Волочкову поздравляют с днем рождения. Выглядит она ошарашенной и по-настоящему счастливой.

Испортить торжество попытались комментаторы. Они начали бить по самому больному: говорить о том, что рядом с балериной нет ее семьи. "Несчастная тетка!!!! На ее празднике нет ни мамы ни дочери, ни близких людей, ****** (ужас)... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – пишет один из них. "Да уж... жалкое зрелище", – включается в обсуждение другой.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 20, 2018 at 10:49 PST

Были и те, кто припомнил Волочковой скандал с употреблением алкоголя. "Опять бухая", – сокрушается один из пользователей. "Как жаль Настю, очень самолюбивая, но зашла слишком далеко,не выкорапкаться", – добавил другой.

Позитивные комментарии среди волны критики затерялись. Но среди подписчиков нашлись и те, кто просто поздравил Волочкову с праздником. "Самая самая 🤩Будьте счастливы ) и любимы ) хотя Вас любят уже много много лет за талант и шпагат", – отметился один из поклонников.