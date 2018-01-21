Ошарашенную Волочкову ударили по самому дорогому
Танцовщица активно делится снимками и видео с праздника в социальной сети Instagram. В комментариях под одной из публикаций разразился настоящий скандал.
На кадрах, которые попали в Сеть, видно, как Волочкову поздравляют с днем рождения. Выглядит она ошарашенной и по-настоящему счастливой.
Испортить торжество попытались комментаторы. Они начали бить по самому больному: говорить о том, что рядом с балериной нет ее семьи. "Несчастная тетка!!!! На ее празднике нет ни мамы ни дочери, ни близких людей, ****** (ужас)... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – пишет один из них. "Да уж... жалкое зрелище", – включается в обсуждение другой.
Были и те, кто припомнил Волочковой скандал с употреблением алкоголя. "Опять бухая", – сокрушается один из пользователей. "Как жаль Настю, очень самолюбивая, но зашла слишком далеко,не выкорапкаться", – добавил другой.
Позитивные комментарии среди волны критики затерялись. Но среди подписчиков нашлись и те, кто просто поздравил Волочкову с праздником. "Самая самая 🤩Будьте счастливы ) и любимы ) хотя Вас любят уже много много лет за талант и шпагат", – отметился один из поклонников.
Родители стали опасаться выпускать детей на улицу
Ольге подарили слона
Ведущая столкнулась с откровенной грубостью
Пользователи Сети беспокоятся за певца