Главные лица ТНТ сбежали к конкуренту

Комедийные актеры и шоумены Сергей Светлаков и Александр Незлобин перейдут на телеканал СТС. У артистов большие творческие планы.

Актеры, давно ставшие визитной карточкой телеканала ТНТ, будут создавать сериалы, развлекательные шоу и, возможно, фильмы. С июля этого года они станут эксклюзивными лицами телеканала СТС.

Эту информацию подтвердил гендиректор "СТС Медиа" Вячеслав Муругов, а также сами Светлаков и Незлобин. "Мы сами знаем, как бывает неприятно, когда каналу приходится внезапно рвать сложившиеся отношения с производителями контента", – цитирует Муругова газета "Ведомости". Кроме того, артисты собираются создать совместную студию, которая будет заниматься проектами по заказу СТС.

Вячеслав Муругов уточнил, что шоуменам придется согласовывать с руководством СТС сотрудничество с другими каналами. "Это не подразумевает автоматический запрет для Светлакова и Незлобина выступать в роли ведущих на других каналах. Однако по контракту с СТС с июля они должны будут согласовать с каналом свое участие в проектах на других каналах", – приводит слова гендиректора "СТС Медиа" РБК. При этом Муругов добавил, что будет обсуждать со Светлаковым его участие в программе "Прожекторперисхилтон" на Первом канале "ближе к делу".

Напомним, в прошлом году с Первого канала к конкурентам перекочевали ряд авторов и ведущих популярных телепрограмм. Большая часть из них заявляла о том, что не находит взаимопонимания с руководством. В частности, сенсацией стал переход Андрея Малахова на телеканал России-1.