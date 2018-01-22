Ходченкова отдохнула на Бали с бывшим женихом

Как утверждают некоторые СМИ, Светлана Ходченкова вернулась к бывшему жениху Георгию Петришину. Влюбленные отдыхали на Бали.

Светлана Ходченкова, как и многие отечественные знаменитости, предпочла провести первые дни нового года в тепле. Популярная актриса отдохнула с друзьями на Бали. Впрочем, говорят, ей составил компанию и бывший жених, бизнесмен Георгий Петришин. Как оказалось, они возобновили отношения некоторое время назад. Влюбленные поселились в номере отеля с видом на океан и не разлучалась ни на минуту, компетентно сообщает Starhit.

Сама актриса предпочитает не комментировать события, происходящие в частной жизни. Куда разговорчивее оказалось ее окружение. "Света почти каждый год в это время отдыхает на солнечном острове с друзьями. Среди тех, кто постоянно ее сопровождает, Юля Барановская, Андрей Григорьев-Аполлонов, Сабина Ахмедова. В этом году Ходченкова полетела вместе с Георгием. Он знаком со всеми ее коллегами. У мужчины прекрасное чувство юмора, такта. Как они со Светой отжигали на вечеринках – это надо было видеть!" – рассказали журналистам друзья Ходченковой и Петришина.

Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova) Янв 8, 2018 at 11:16 PST

Кстати, сейчас влюбленные сменили локацию. Теперь они наслаждаются горными лыжами в Куршевеле. Отметим, Светлана Ходченкова на своей официальной страничке в социальной сети Instagram выложила несколько фотографий с отдыха, однако ни на одной она не позирует с избранником.

Напомним, весной 2015 года Светлана Ходченкова получила предложение руки и сердца от возлюбленного, бизнесмена Георгия Петришина, с которым встречалась на протяжении нескольких лет. О своих серьезных намерениях молодой человек заявил смело и романтично. После того, как актриса вместе с коллегами по Театру киноактера вышла на традиционный поклон, к ней на сцену поднялся Петришин. Он достал темную коробочку, встал на колено и протянул артистке кольцо, а зал буквально взорвался аплодисментами. Однако в феврале 2016 года стало известно о разрыве пары.