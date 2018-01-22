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Красавица-дочь приехала на прощание с Шаинским

Анна Шаинская и Лев Лещенко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В Москве состоялась церемония прощания с прославленным композитором Владимиром Шаинским. Особое внимание представителей СМИ привлекла его дочь Анна.
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В Московском доме композиторов состоялось прощание с композитором Владимиром Шаинским. Музыкант ушел из жизни ночью 25 декабря 2017 года в больнице Сан-Диего в возрасте 92 лет после продолжительной болезни. Родственники приняли решение похоронить композитора в Москве, согласно его последней воле.

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Попрощаться с мэтром пришли многие знаменитости. Цветы к гробу Шаинского возложили артисты Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Азиза, Полад Бюльбюль-оглы и другие. Ближе всех к гробу сидели родственники Владимира Шаинского: его вдова Светлана, сын Вячеслав, дочь Анна и сын Иосиф с дочерью Алисой.

Особое внимание представителей СМИ привлекла Анна. Супруга подарила Владимиру Шаинскому наследницу в 1991 году. Девушка учится в Калифорнийском университете в Беркли. Для прощания с отцом она облачилась в черное, но длинные светлые волосы предпочла распустить. Журналисты, перешептываясь между собой, отметили красоту 26-летней Анны.

Иосиф Кобзон, подойдя к микрофону, высказался о покойном Владимире Шаинском. "Встречи с ним внушали надежду и радость – так хотелось жить с песнями Шаинского. Наверное, появятся другие композиторы, но такого солнечного, как Владимир Яковлевич, мы уже не найдем. Дети поют его песни и будут петь… Небольшого роста, огромного таланта, он человек, который оставил после себя светлую память. Он сам радовался, когда пел свои песни, и вселял эту радость в нас. Как не хватает сегодня таких композиторов, каким был Владимир Яковлевич, как не хватает таких образов. Спасибо, что мы были сопричастны к его жизни", – цитируют мэтра РИА Новости. Владимира Шаинского похоронят на Троекуровском кладбище.

Автор: Наталья Аряева22 января 2018, 13:32
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