Шарапова поиздевалась над Малышевой

Известная телеведущая Арина Шарапова намерена избавиться от лишних килограммов, набранных во время новогодних праздников. Она опубликовала открытое обращение в своем Instagram-аккаунте.

Звезда экрана собирается приобщить к борьбе с лишним весом своего супруга Эдуарда, а также знакомых – певицу Варвару и режиссера Юрия Грымова. "После Нового года практически все в нашей стране прибавили в весе. Два-три килограмма – это святое… При этом мы все сидим в ресторанчике, но есть мы не будем. Начинаем движение "Худеем после Нового года". Всем пока. Елена Васильевна, я с вами", – сказала Арина Шарапова в своем видеообращении.

За основу будет взято меню, разработанное ведущей телешоу о здоровье Еленой Малышевой. В ролике явно слышно, что Шарапова пародирует свою коллегу, изображая ее интонации. Юрий Грымов с иронией заявил, что Малышева сама по ночам опустошает холодильник. В ответ Шарапова выступила с опровержением. "Неправда! Я знаю точно: Елена Васильевна по ночам не ест", – заявила Арина.

Пользователи Сети поддержали Арину и выразили желание присоединиться к похудению. "И я с вами! Именно два килограмма надо сбросить", "Я обеими руками, ногами за! Возьмите женщину худеть!", "Красота требует жертв. Худеем с удовольствием, но в меру!" – прокомментировали пост ведущей фолловеры.

Публикация от Арина Шарапова (@arinasharapova1tv) Янв 19, 2018 at 7:31 PST

Заявлению телеведущей предшествовал интернет-пост от Елены Малышевой. Она призналась своим фолловерам, что "страшно поправилась" после новогодних праздников, поэтому теперь садится на строжайшую диету.