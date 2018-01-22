Народ в ужасе от изуродованных рук Селезневой

Актриса Наталья Селезнева стала очередной звездной гостьей передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Зрители пришли в ужас от вида больных рук прославленной артистки.

Судя по комментариям, зрителей куда больше волновали руки Натальи Селезневой, чем ее откровения о личной жизни. В социальных сетях ошеломленные пользователи Сети, немного придя в себя от ужаса, задались вопросом, что же случилось с популярной актрисой. Отметим, что Наталья Селезнева, судя по активной жестикуляции, совершенно не страдает из-за опухолей на руках и искривленных пальцев.

"Что у нее с левой рукой ?? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)﻿", "артрит так деформирует суставы﻿", "главное лицо надула, без морщин. Все теперь надутые как блины. Господи!﻿", "У Гурченко были такие руки. Только она их всегда прятала в рукава", "такая стала толстая,она похоже чем то болеет﻿", "Конечно, болеет. вы на ее руки посмотрите. Это же кошмар!!!", "о боже ну и руки... как у куклы... будто что то лишнее не ее приделали..." – высказались зрители.

К слову, причина развития ревматоидного артрита (если Селезнева действительно страдает этим заболеванием) достоверно не известна. Наиболее распространена иммуногенетическая теория возникновения, согласно которой предполагается наличие генетически обусловленного дефекта иммунной системы, приводящего к патологической реакции на провоцирующие факторы.

Одним из методов лечения является лечебная гимнастика. С выполнением всей программы ЛФК больной улучшит подвижность сочленений и укрепит мышечно-связочный аппарат. Физкультура при артрите не должна вызывать сильных болей. Все движения необходимо выполнять в допустимой амплитуде.

Однако прогноз у страдающих артритом условно неблагоприятный. Это заболевание – хроническое и медленно прогрессирующее, лечение лишь замедляет скорость его развития. Исходом является утрата функции пораженных суставов и инвалидность больного.

