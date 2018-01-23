Мельникова родила известному певцу сына

Известный рэп-исполнитель Мот впервые стал отцом. Супруга Мария Мельникова подарила певцу сына.

Супруги Матвей (настоящее имя рэпера Мота) и Мария Мельниковы впервые стали родителями. Радостное известие они объявили на своих официальных страничках в социальной сети Instagram. Новоиспеченные родители опубликовали черно-белые фотографии, на которых запечатлены с сыном. Однако самого малыша счастливые Матвей и Мария пока предпочли не показывать.

"Теперь мы – полный набор и полноценная семья🙏🏼 спасибо за сына, моя самая лучшая жена и любимая мама (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – написал популярный рэп-исполнитель. Супруга вторила ему: "Это самый счастливый день в нашей жизни – 22.01.18!!! Добро пожаловать в семью, сынок! Мы тебя безумно любим!!!❤️Любимый, ты – наш Герой! Так поддерживал, так помогал ❤️ лучший Папа, так любим!!!" Отметим, что пока неизвестно, как Мария и Матвей назвали ребенка.

Публикация от МОТ (@mmott23) Янв 22, 2018 at 9:37 PST

Многочисленные поклонники осыпали супругов поздравлениями, комплиментами и различными пожеланиями. "Поздравляю вас с рождением сына 😍😍😍", "Ураааа!!!Поздравляю! !!Счастья ваам!!♥♥♥♥", "Поздравляю!!! Такая радость! Здоровья и счастья вам!!!", "Поздравляю с новорожденным малышом! Мамочке и малышу здоровья, а папе счастья , ведь папа ждал этого счастья !", "Ребенок – это счастье😍 Поздравляюююю вас!!!👏👏👏" – прокомментировали радостное событие в семье артиста пользователи Сети.

Напомним, Матвей и Мария вместе уже почти три года. Познакомились они благодаря социальным сетям. Потом Матвей и Мария отправились в отпуск в Таиланд и там рэпер сделал ей предложение. Пара расписалась в августе 2016 года, но торжество по этому случаю они устроили лишь в следующем апреле.

