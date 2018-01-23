Дочь Фрейндлих парализовало из-за сравнений с актрисой

Прославленная актриса Алиса Фрейндлих дала откровенное интервью. Артистка рассказала о том, как спасается от одиночества, и почему не получила популярности на актерском поприще ее дочь Варвара.

Семья Алисы Фрейндлих не относится к тем родам, где все члены отдают себя одной профессии. Так, внуки прославленной актрисы Никита и Анна избрали иной путь. Впрочем, дочь Варвара попыталась повторить успех Алисы Фрейндлих, хотя и робела. "Ей было нелегко, потому что ее постоянно сравнивали со мной. И это сравнение в каком-то смысле ее парализовало, мешало раскрыться и доказать свою актерскую самостоятельность, что в театре необходимо", – заключила Фрейндлих.

Актриса привела слова своего педагога, который утверждал, что актер должен не просто хотеть играть, а бесконечно испытывать страсть к своей работе и заражаться ей. "Он называл это "нахалим". Само по себе нахальство – недостаток и порок, а внутри актерского, режиссерского и театрального цеха "нахалим" – не что иное, как упорство в достижении мечты и цели", – объяснила актриса.

Впрочем, дочь Фрейндлих, несмотря на большой авторитет родительницы, все же отметилась в качестве актрисы. "Только недавно на одном из каналов показывали фильм "Не покидай", где Варвара снялась еще студенткой. У нее было несколько небольших ролей в кино и два спектакля в театре. А потом дочка занялась воспитанием детей, что отвлекло ее от профессии. Но она вырастила прекрасных детей. Сейчас мы с Варварой играем в постановке "Лето одного года", где по сюжету она исполняет роль моей дочки", – рассказала Фрейндлих.

Актриса не скрывает, что, несмотря на большую занятость, иногда испытывает тоску. "Наверное, чувство одиночества не свойственно только идиоту. Иногда всем нам хочется на какое-то время уйти в себя от суеты и обилия общения. Так сложилось, что одиночество – тема большинства моих героинь. Как я спасаюсь? Я не умею готовить, но люблю гулять. Во время прогулок приходят хорошие мысли. На улицу я выхожу в основном вечером, чтобы не привлекать внимания и остаться наедине с собой", – цитирует Алису Фрейндлих Woman.ru.