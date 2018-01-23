Священник из "Дома-2" угрожает новому парню своей любимой

Участник телепроекта "Дом-2" Вальтер Соломенцев, покинувший шоу после встречи с Олесей Лисовской, в бешенстве от нового избранника экс-возлюбленной. Девушка опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором запечатлена вместе с бойфрендом.

"Я ведь говорила, что в Питере прекрасные мужчины. Безумно рада, что переехала совсем в чужой город и познакомилась с тобой. Мне так сейчас спокойно и тепло..." - подписала Лисовская фотографию с новым избранником. Бывший парень не стал скрывать своего возмущения – он на протяжении полугода безрезультатно пытается вернуть Олесю.

В порыве ревности Вальтер обратился к избраннице в комментариях к ее публикации: "Ты все равно не будешь с ним. Кто он? Пусть напишет мне!" Судя по всему, экс-участник телестройки собрался вызвать парня на "дуэль", чтобы выяснить отношения.

Публикация от Олеся Лисовская (@lisovskaya93) Дек 16, 2017 at 2:12 PST

"Ты не принадлежишь себе, потому что любишь меня! Но только не будь тупой, не совершай ошибок!" – добавил Соломенцев. Олеся заметила гневную фразу Вальтера и грубо ответила ему.

Поклонники поддержали Лисовскую, обрадовавшись тому, что девушка смогла обрести долгожданную любовь. "Олеся, молодец! Счастья тебе и крепких нервов", – отметила одна из пользовательниц соцсети.

Вступив в полемику с фолловерами, Вальтер заявил: "Олеся просто хочет, чтобы я как следует пострадал. Видимо, для того чтобы через страдания очистился от всех предательств, изранивших ее сердце".





Напомним, Вальтер Соломенцев расстался с Олесей Лисовской осенью 2017 года. Бывший священник сделал все, чтобы вернуть любимую, но она осталась неприступной и не дала ему никаких шансов.