Буланову с сыном экстренно госпитализировали

Татьяна Буланова сообщила о том, что попала в больницу. Многочисленные поклонники места себе не находят от волнения.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Татьяна Буланова опубликовала фотографию, на которой снята закрытая дверь, сквозь окно которой проникает свет из коридора. "Ночь в больнице", – коротко подписала снимок популярная исполнительница.

Подписчики переполошились и буквально засыпали певицу вопросами. В комментариях к фотографии Буланова попыталась успокоить фанатов. Она сообщила, что оказалась в больнице не одна, а с младшим сыном Никитой. Сейчас, по ее словам, у них все хорошо.

Пользователи Сети несколько успокоились и пожелали певице и ее наследнику скорейшего выздоровления и выписки. "А йомайо! Танюша, надеюсь, все хорошо, а будет все очень хорошо (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Родная Танюша... не пугайте нас.. скорейшего выздоровления Вам и Вашим близким. Я помолюсь за Вас, наша любимая дорогая Танечка ❤🙏❤", "Татьяна, пусть у Вас и Ваших близких все будет хорошо! Пусть все будут здоровы и счастливы!!!" – пожелали фанаты.

Особо трепетные подписчики одарили Буланову виршами. "Я склонюсь над твоими коленями, обниму их с неистовой силою, и слезами и стихотвореньями исцелю тебя горькую милую.. И спрошу "что случилось с тобою, Танечка, и в больнице вдруг оказалась ты?" и смахну с твоих глаз я слезиночку, и шепну "все плохое уйдет, не грусти..", "Таня Буланова, осторожно и бережно ты тронула струны наших сердец, и теперь мы – твои, от зари до зари, от темна до темна поклонники – хранители ❤❤❤", – написали фанаты популярной певице.



