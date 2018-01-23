Вокруг Ульяны Сергеенко разгорелся международный скандал

Ульяна Сергеенко оскандалилась из-за собственного чувства юмора. Шутка российского дизайнера поставила под сомнение возможность ее показа на Неделе моды в Париже.

Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram модница Мирослава Дума опубликовала фотографию, на которой запечатлела приглашение Ульяны Сергеенко на ее показ в рамках Недели моды в Париже. Российский дизайнер, по всей видимости, обладая незаурядным чувством юмора, подписала бумагу на английском языке. Слова можно примерно перевести так: "Моим ниггерам в Париже".

Как назло эту публикацию увидела всемирно известная модель Наоми Кэмпбелл, обладающая, напомним, темным цветом кожи. Манекенщица настолько возмутилась, по ее мнению, расистским высказыванием россиянки, что не смогла промолчать.

В той же социальной сети Наоми в Stories опубликовала фотографию приглашения и подписала ее гневными фразами. "Серьезно??? Зачем вы а) написали это; б) опубликовали это...", "Лучше бы это не было правдой!", "Вы все еще собираетесь на ее шоу завтра?" – сопроводила свою публикацию такими словами возмущенная Кэмпбелл.

По всей видимости, международный скандал, который разожгла модель, все же был замечен. Ульяна Сергеенко и Мирослава Дума быстренько подчистили все следы приглашения и его фотографии у себя в соцсетях. Однако ушлые журналисты умудрились найти и распространить публикацию Наоми Кэмпбелл.

Отметим, что не все знаменитости отреагировали на скандал, который подняла темнокожая манекенщица. К примеру, стриптизерша Дита фон Тиз, обожающая наряды Ульяны Сергеенко, опубликовала фотографию с российским дизайнером, назвав ее "гламурным другом". Судя по всему, стильную брюнетку, красиво раздевающуюся на публике, нисколько не смутила шумиха.