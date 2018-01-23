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Сексуальная Беркова развратила пенсионера

Елена Беркова. Фото: пресс-служба ТНТ
Порноактриса, звезда фильмов для взрослых Елена Беркова стала очередной гостьей передачи "Деньги или позор". Однако жгучая брюнетка не смутилась на эпатажном шоу.
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В самом конце января состоится, пожалуй, самый скандальный выпуск комедийного шоу "Деньги или позор". Откровенность порнозвезды, актрисы Елены Берковой шокирует даже дерзкого ведущего дядю Витю.

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 Елена Сергеевна Беркова

Елена Сергеевна Беркова певица, актриса

Суть эпатажной передачи "Деньги или позор" в том, что знаменитости могут выиграть крупную сумму денег, если согласятся смешно опозориться. Но оказалось, что Елена Беркова вообще не испугалась опозориться. Ведущий шоу – пенсионер дядя Витя – столкнулся с тем, что звезда фильмов для взрослых с самых первых минут выпуска была готова обсудить самые откровенные темы.

Вместе с дядей Витей Елена объяснила разницу между позами 69 и 60, а также поговорила о любимых извращениях. Выяснилось, что у Берковой это футфетиш (англ. – foot fetish, сексуальное влечение к ступням), а у дяди Вити – пенсия в 12 000 рублей.

Елена Беркова. Фото: пресс-служба ТНТ

Также ведущий предложил сексуальной гостье сыграть в интеллектуальную викторину на раздевание, в которой не оставил ей никаких шансов. Он правильно назвал порядковый номер циркония в таблице Менделеева и даже год основания Швеции.

Елена Беркова. Фото: пресс-служба ТНТ

В итоге, Беркова сняла все аксессуары, обувь, колготки и осталась в одном платье. В свою очередь, дядя Витя лишился только этикетки со своего пиджака, зато смел потребовал продолжения. Согласится ли Елена Беркова обнажиться полностью и понадобится ли дяде Вите корвалол, чтобы пережить такое возбуждение, зрители узнают совсем скоро.

Елена Беркова. Фото: пресс-служба ТНТ

Автор: Наталья Аряева23 января 2018, 16:50
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