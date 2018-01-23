Хворостовский чудовищно распух перед смертью
Редкие кадры опубликовал сайт газеты "Комсомольская правда". "Снимки сделаны 16 октября 2017 года на последнем дне рождения Дмитрия", – пояснил Алексей Зархин.
В тот день в Лондоне собралась вся семья. На фото Дмитрий позирует с детьми Максимом, Сашей, Ниной и Марией, а также с мамой Людмилой Петровной. "Было много гостей из разных стран (около 30 человек). Через месяц Димы не станет", – рассказал брат артиста.
Хоть Хворостовский и улыбается на каждом снимке, вид его ужасает: артист сильно поправился и кажется распухшим. Удивительная схожесть – незадолго до смерти Жанна Фриске выглядела примерно также.
Отметим, что ранее сообщалось о схожих методиках в лечении болезни Хворостовского и Фриске. Якобы оба артиста прошли курс терапии эмбриональными стволовыми клетками.
Напомним, Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября в кругу близких в Лондоне. Ему было 55 лет. На протяжении двух с половиной лет всемирно известный оперный исполнитель боролся с опухолью мозга. Тело артиста кремировано. Часть праха захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, вторую капсулу отправили в родной для исполнителя Красноярск.
Манифест убийцы-наркомана
У ведущей "Дома-2" сдали нервы
Поклонники места себе не находят от волнения
Дизайнер оконфузилась из-за собственного чувства юмора