"Куда исчезла грудь?": Гагарину обругали за издевательства над собой

Эксклюзив Интервью Развод Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна признан недействительным Что известно об интимной связи Панина и Джигурды Дом-2

Выбор читателей

Народ бежал от гроба с Державиным
Оскандалившаяся Аршавина осталась без детей и мужа
Малахов шокировал Шурыгину подлостью
Бандиты напали на пьяную Гузееву
Фадеев рассказал о свадьбе с Наргиз
Панин об "убогом Галкине": Жаль, что я только сейчас узнал
партнеры
Среда 24 января
Лента новостей
14:58
Создана нановакцина от всех видов гриппа
14:56
Покупки с выгодой: лучшие скидки недели в онлайн-магазинах
14:56
Янукович обвинил спикера Рады в массовых расстрелах
14:53
Для Малахова и Шнурова сделали эксклюзивные iPhone
14:49
Телеканал "360" раскрыл успехи 2017 года
14:45
Госдума усиливает контроль за долевым строительством
14:32
В России разрешат продажу пива на стадионах во время ЧМ-2018
14:25
В подмосковной квартире нашли две мумии
14:12
Обмороженный дальнобойщик отправил фуру в кювет
13:59
Женщина-врач разделась для привлечения пациентов (видео)
13:46
В Instagram ввели неожиданное новшество
13:41
Cамые живописные горнолыжные курорты мира
13:21
Ожирение оказалось заразным
13:08
"Беспредел": Тарасова требует от россиян устроить провокацию на Олимпиаде
12:48
Спекулянты дорого заплатят за свой бизнес на ЧМ-2018
12:46
Рядом с МКС засекли гигантское НЛО
12:34
Что россиянок больше всего бесит в мужчинах
12:30
Меланья Трамп бросила мужа из-за измен с порнозвездой
12:08
Госдума ответила на подлую выходку Молдавии
11:45
Гордон выдал главный страх Порошенко по Донбассу
11:39
Россияне в шоке от интимных фото убитой студентом-некрофилом девушки
11:34
В Петербурге без вести пропал инженер из секретного бюро
11:26
Красавице Климовой исполнилось 40 лет
11:23
Чистый воздух признали опасным
11:11
В Подмосковье загорелся склад с пластиком
11:04
Как и ожидалось: Родченков опозорился в суде против России
10:54
МГУ сотряс религиозный скандал
10:50
МОК пустил на Олимпиаду только 20 лыжников из России
10:42
В Бельгии спасли напавшего с ножом на полицейских
10:18
Бывший муж изрубил и сварил мать двоих детей
10:12
На что молодежь променяла секс
09:57
Ночью под Москвой перекроют трассу
09:49
На юге Москвы произошло массовое ДТП
09:42
Звезда "Дома-2" бросила мужа после первой брачной ночи
09:38
Пересдать на права станет гораздо сложнее
09:37
Многодетная путана обокрала клиента на 120 тысяч
09:28
Известная писательница умерла в США
09:24
Больного раком Караченцова госпитализировали
09:04
Украинцев выставили с заседания ПАСЕ
09:00
В жутком ДТП под Саратовом погибли четыре человека
08:57
Цымбалюк-Романовскую застали с 60-летним бизнесменом
08:54
Ребенка обварило кипятком в школе на Урале
08:33
Россияне требуют запретить вдохновившую студента-некрофила из Бауманки песню
08:25
Барановская сцепилась со Стриженовой из-за Аршавина
08:23
На Олимпиаде ввели полный запрет на флаг России
08:11
У Виктора Ана сдали нервы на публике
07:55
Жильцы общежития под Москвой массово отравились газом
22:00
У юной фигуристки Загитовой есть скрытый поклонник
21:53
Ведущий Дома-2 довел беременную Рапунцель до бешенства
21:45
Автомобиль королевы красоты убил четверых людей
21:28
"Пью я каждый день": тайная жизнь убитой студентки
21:08
Безумные регионы: ритуальное бюро использует бэушные гробы
21:02
Узбеки-трансвеститы пойманы за сексом в центре Москвы
20:43
Шипулин и другие: кому из россиян запретили ехать на Олимпиаду
20:12
Хворостовский чудовищно распух перед кончиной (фото)
20:10
В квартире на юго-востоке Москвы нашли труп с пробитой головой
19:47
"Единая Россия" изменит ПДД в части перевозки детей-инвалидов
19:40
Семья москвичей умерла при загадочных обстоятельствах
19:13
Неприятные сюрпризы для автовладельцев в 2018 году
19:05
МОК нелепо оправдался за унижения россиян
19:02
Страшная смерть Познера в самолете
18:46
Бизнесмены призвали предпринимателей столицы к участию в выборах 18 марта
18:13
Кто виноват в жуткой трагедии со студентами
17:55
Главные способы сохранения молодости
17:40
"Им будет стыдно и позорно": униженных россиян просят поехать на Игры
17:30
Как правильно распределить день
17:24
Эрдоган уничтожает союзников США
17:22
Канделаки влезла в скандал с ульяновскими курсантами-"стриптизерами"
17:13
5 секретов соблазнения взрослой женщины
17:00
Украина наплевала на европейские ценности
16:51
В Москве на стройке метро произошел пожар
16:51
Фильм Звягинцева "Нелюбовь" номинирован на "Оскар"
16:50
Сексуальная Беркова развратила пенсионера
16:27
Почему убитая и изнасилованная студентка ВШЭ была потенциальной жертвой
16:26
Неведомая "болезнь" Лаврова вызвала переполох
16:12
Корчевников взбесил Селина вопросом о бывшей жене Салтыковой
15:59
Юридические войны XXI века
15:57
В России объявились тысячи путан по фамилии Собчак
15:49
"Аэрофлот" начнет летать в болгарский Бургас
15:42
Порошенко подняли на смех из-за зарплаты
15:35
Под Москвой встали электрички
15:28
Причина новой волны отстранения россиян от Игр оказалась неожиданной
15:21
Бизнесмены предпочитают летать "Аэрофлотом"
15:12
Что связывало Высоцкого и Шемякина
15:04
Лихач разогнался до 120 километров в час на встречке (видео)
15:02
"Дурачок": бабушка пожалела студента-убийцу из Бауманки
14:47
Сыгравший Тинки-Винки актер умер в Британии
14:47
Деньги российских пенсионеров отправят в Саудовскую Аравию
14:39
Россияне в глубоком трауре из-за поступка Бузовой
14:36
Хоккеистов сборной России не допустили до Игр-2018
14:31
Чемпионов России по фигурному катанию отстранили от Олимпиады-2018
14:28
"Виновного" в отстранении России Мутко хотят сослать в Магадан
14:17
Сожительство и брак раскололи общество
14:14
Опасный контент в Сети заблокируют максимально быстро
14:04
Обезумевший драчун с матом накинулся на Самбурскую (видео)
14:02
"За что?": жену Шипулина убило решение отстранить его от Олимпиады
14:02
Жена дерзко поставила на место зарвавшегося Маликова
14:00
"Единая Россия" объявила о ребрендинге
13:51
В Донбассе вездеход военных протаранил автобус с шахтерами
13:23
Россиян хотят оградить от "Смерти Сталина"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Россияне в глубоком трауре из-за поступка Бузовой
Пузатая Барановская в купальнике произвела фурор
Хворостовский чудовищно распух перед кончиной (фото)
Шепелев продолжает разговаривать с умершей Фриске
Взбешенная Бородина: Иногда лучше сосать, чем говорить
Бузову унизили отказом уступить ей место
Шоу-бизнес

"Куда исчезла грудь?": Гагарину обругали за издевательства над собой

Полина Гагарина. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Певица Полина Гагарина взволновала поклонников новым фото с отдыха на Мальдивах, которым она поделилась в Instagram. Пользователи соцсети всерьез обеспокоились ее внешним видом.

Продолжение: Фото Корчевникова с малышом произвело фурор
прочитано 19252 раза

В последнее время звезда стала очень активно худеть. Девушка занимается спортом, правильно питается, что отражается и на ее формах. Еще недавно ее точеной фигурке можно было позавидовать, но сейчас фанаты Полины расстроены из-за чрезмерной худобы своего кумира.

ПО ТЕМЕ

Лысая Полина Гагарина ошеломила своим видом

"Брошенка" Бузова утерла нос Полине Гагариной

Почему Полина Гагарина ушла с "Голоса"

Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

На опубликованном в микроблоге снимке Гагарина выглядит, как девочка-подросток. Примечательно, что артистка и сама над собой посмеялась, поставив к фото хештеги "ну и где грудь", "грудь пошла погулять".

"Зачем себя так доводить?", "Ой! А где сиси?", "Что за мужик?", "Кушай! Совсем худая", "Умница, красавица, но с диетами переборщила. Такая худая, что жудко", – написали Полине фолловеры. Однако нашлись и те, кто восхитился внешним видом певицы. В частности, пользователи Сети отметили стальной пресс Гагариной. "Видны мышцы накаченные. Не зря занимаетесь спортом", "Какая прекрасная форма, тьфу на завистников", "Полиночка! Вы такая естественная. Не как все. Пожалуйста, оставайтесь всегда такой. Очень приятно смотреть на Вас", – комментируют снимок подписчики.

Отметим, что стройность дается Полине непросто. Ранее звезда признавалась, что сидит на строжайшей диете и ест "ровно столько, чтобы где-нибудь не упасть". 

Автор: Людмила Фоканова24 января 2018, 09:07
ФОТОРЕПОРТАЖ

Глубокое декольте испортило красоту Гагариной

567

комментарии

Политика

В Давосе объявили о начале войны с Россией
Гордон выдал главный страх Порошенко по Донбассу
Украинцев выставили с заседания ПАСЕ
Неведомая "болезнь" Лаврова вызвала переполох

Шоу-бизнес

Отплакавшая Максакова показала грудь и надела дерзкое мини
Звезда фильма "Изгой" умерла от редкой формы рака
Неузнаваемую Малышеву отправили в тюрьму
После свидания с Малаховым Кабаева снялась в жаркой фотосессии

Проишествия

Россияне в шоке от интимных фото убитой студентом-некрофилом девушки
Бывший муж изрубил и сварил мать двоих детей
Россияне требуют запретить вдохновившую студента-некрофила из Бауманки песню
Узбеки-трансвеститы пойманы за сексом в центре Москвы

Lifestyle

Страшная смерть Познера в самолете
Фильм Звягинцева "Нелюбовь" номинирован на "Оскар"
"Что? Где? Когда?" заменила Друзя и Поташева детьми
Шаинский нашел последний приют рядом с Глаголевой
Шоу-бизнес

"Куда исчезла грудь?": Гагарину обругали за издевательства над собой

Певица похудела до неузнаваемости
Шоу-бизнес

Фото Корчевникова с малышом произвело фурор

Поклонники не смогли остаться равнодушными
Шоу-бизнес

Звезда фильма "Изгой" умерла от редкой формы рака

Актриса скончалась в хосписе
Шоу-бизнес

Неузнаваемую Малышеву отправили в тюрьму

Пользователи Сети возмущены действиями телеведущей

Гороскоп

У юной фигуристки Загитовой есть скрытый поклонник
Собчак начала вскрывать язвы
Астрологический прогноз на период с 22 по 28 января
Истеричную Бузову ждет серьезное лечение

Фоторепортажи

Красавице Климовой исполнилось 40 лет
Звезды попрощались с Шаинским в Москве
Известные актрисы разделись на красной дорожке
Развратный отдых Бузовой в Таиланде

Спорт

"Беспредел": Тарасова требует от россиян устроить провокацию на Олимпиаде
Как и ожидалось: Родченков опозорился в суде против России
На Олимпиаде ввели полный запрет на флаг России
У Виктора Ана сдали нервы на публике

Регионы

Безумные регионы: ритуальное бюро использует бэушные гробы
"Заслуженная путана" изнасиловала собутыльника в Омске
Отмороженные сибиряки шокировали россиян (видео)
Неуклюжий танцор получил жуткие травмы после трюка в клубе (видео)
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru