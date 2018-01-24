Больного раком Караченцова госпитализировали

Николай Караченцов, у которого диагностировали неоперабельную опухоль в легком, попал в больницу. О состоянии известного актера рассказала его жена, актриса Людмила Поргина.

Шесть месяцев назад у Николая Караченцова обнаружили рак. Артист уже перенес курс химиотерапии, который дал положительный результат. По словам сына актера, опухоль уменьшилась. Журналисты связались с супругой Караченцова, актрисой Людмилой Поргиной, чтобы узнать подробности.

"На Новый год мы с Колей ездили в Анталию. Там ласковое солнце, морской воздух – только польза для здоровья. Коля гулял, отдыхал, делал зарядку", – рассказала Людмила Поргина. Однако в настоящее время, по словам преданной супруги, Николай Караченцов госпитализирован.

"Сейчас он в больнице – простыл. Вернется и снова будем делать химиотерапию. Я надеюсь, опухоль мы победим. Врачи у нас очень хорошие. Коля большой жизнелюб и борец. Когда я ему сказала, что у него рак, он не отчаялся. Сказал лишь: "Как прожить долгую жизнь без страстей и преодоления трудностей?" – цитирует Людмилу Поргину сайт "Комсомольская правда".

Супруга рядом с мужем 24 часа в сутки. "А как иначе? – задала Людмила Андреевна риторический вопрос корреспонденту Dni.Ru. – Я замужем – за мужем. Это мой любимый человек, и я готова все сделать для того, чтобы ему было хорошо. Это единственная моя цель. Правда, женился он на мне только в 1975-м – я два года уговаривала! Но как-то сам прибежал ко мне на репетицию и спросил: "Если я скажу, что очень сильно тебя люблю, ты разведешься с мужем?" "Завтра же разведусь!" – пообещала я ему. Так и сделала".

Несмотря на неутешительный диагноз, Караченцов не теряет вкуса к жизни. Сын Андрей рассказал: "Он со всеми общается, всех помнит, улыбается, радуется каждому дню. Конечно, в этом огромная заслуга мамы – она отдала всю себя отцу, посвятила больному человеку. Поддерживает папу и огромная любовь зрителей. Отец по-прежнему интересуется всем происходящим вокруг, ходит с мамой на премьеры, ездит за границу. Он даже открыл в Красноармейске собственную школу искусств".