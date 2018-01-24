Фото Корчевникова с малышом произвело фурор

Многочисленные поклонники не смогли остаться равнодушными к новой фотографии Бориса Корчевникова. Фанаты осыпали телеведущего добрыми пожеланиями.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Борис Корчевников опубликовал фотографию, сделанную с монитора. Телеведущий запечатлен во время съемки нового выпуска ток-шоу "Судьба человека". В передаче Корчевников беседует со знаменитостями о жизни. На сей раз партнером Бориса стала запеленутая кукла. Шоумен подписал публикацию лишь смайликами.

Тем не менее немногословность Корчевникова не смутила его подписчиков. Фото произвело фурор. Пользователи Сети немедленно стали желать Борису побыстрее стать отцом. "Пусть исполняются и дальше все желания Вашего хорошего сердечка, ведь, Господь так ДОБР и умеет быть благодарным по отношению к своим, особенно, преданным служителям, Он , как нежный и чуткий Отец, который очень любит!А, Он Вас очень любит, это очевидно, спасибо Господи🙏🙏🙏🙏🙏🙏 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вы хороший человек. Я почему-то очень хочу, чтобы вы были счастливы. Мне сейчас сложно и тяжело на душе, а, смотря на вас, я радуюсь. Шлю вам лучи тепла", "Присоединяюсь к пожеланиям всей России! Будь счастлив, Борис! Обожаю тебя, Борис!", "Борис, мы любим Вас и ваше телевизионное творчество. И каждый от души желает Вам счастья!!!! И на все воля Божья!" – высказались поклонники.

Публикация от Борис Корчевников (@b.korchevnikov) Янв 23, 2018 at 5:48 PST

Отметим, что о личной жизни Бориса Корчевникова практически ничего не известно. Сам телеведущий предпочитает не афишировать подробностей. Тем не менее ушлые журналисты выяснили, что Корчевников недавно развелся. Его супругой была актриса Анна-Сесиль Свердлова.

"Мы познакомились в церкви и восемь лет были вместе, но не сложилось. Значит, просто прописан другой сценарий. Этот человек сделал очень много, чтобы приблизить меня к Богу. Она мне задала планку", – рассказал Борис Корчевников в интервью Андрею Малахову в последнем выпуске своего "Прямого эфира".