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Фото Корчевникова с малышом произвело фурор

Борис Корчевников. Кадр youtube.com
Многочисленные поклонники не смогли остаться равнодушными к новой фотографии Бориса Корчевникова. Фанаты осыпали телеведущего добрыми пожеланиями.

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На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Борис Корчевников опубликовал фотографию, сделанную с монитора. Телеведущий запечатлен во время съемки нового выпуска ток-шоу "Судьба человека". В передаче Корчевников беседует со знаменитостями о жизни. На сей раз партнером Бориса стала запеленутая кукла. Шоумен подписал публикацию лишь смайликами.

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Тем не менее немногословность Корчевникова не смутила его подписчиков. Фото произвело фурор. Пользователи Сети немедленно стали желать Борису побыстрее стать отцом. "Пусть исполняются и дальше все желания Вашего хорошего сердечка, ведь, Господь так ДОБР и умеет быть благодарным по отношению к своим, особенно, преданным служителям, Он , как нежный и чуткий Отец, который очень любит!А, Он Вас очень любит, это очевидно, спасибо Господи🙏🙏🙏🙏🙏🙏 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вы хороший человек. Я почему-то очень хочу, чтобы вы были счастливы. Мне сейчас сложно и тяжело на душе, а, смотря на вас, я радуюсь. Шлю вам лучи тепла", "Присоединяюсь к пожеланиям всей России! Будь счастлив, Борис! Обожаю тебя, Борис!", "Борис, мы любим Вас и ваше телевизионное творчество. И каждый от души желает Вам счастья!!!! И на все воля Божья!" – высказались поклонники.

Публикация от Борис Корчевников (@b.korchevnikov)

Отметим, что о личной жизни Бориса Корчевникова практически ничего не известно. Сам телеведущий предпочитает не афишировать подробностей. Тем не менее ушлые журналисты выяснили, что Корчевников недавно развелся. Его супругой была актриса Анна-Сесиль Свердлова.

"Мы познакомились в церкви и восемь лет были вместе, но не сложилось. Значит, просто прописан другой сценарий. Этот человек сделал очень много, чтобы приблизить меня к Богу. Она мне задала планку", – рассказал Борис Корчевников в интервью Андрею Малахову в последнем выпуске своего "Прямого эфира".

Автор: Наталья Аряева24 января 2018, 09:51
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