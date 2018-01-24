Располневшая Стриженова решилась на "пластику"
То, что знаменитость располнела, телезрители заметили в конце декабря прошлого года, после выхода эфир программы Елены Малышевой "Здоровье", куда в качестве звездной гостьи была приглашена Екатерина Стриженова. Ведущая "Доброго утра" решила бороться с ненавистными килограммами.
Звезда экрана решилась на бьюти-процедуру под названием "армопластика" по рекомендации Эвелины Бледанс, чтобы избавиться от так называемых гормональных жировых отложений. Екатерина поделилась с поклонниками в своем микроблоге коротким видео из кабинета косметолога.
Ведущая решила посоветоваться с фолловерами по поводу проведения процедуры. "Кто делал армопластику, отзовитесь! Обещают один-два размера за два сеанса. Дают гарантию – три года! Я в чудеса не верю, все проверяю на себе!" – подписала видео Стриженова. Поклонники поддержали ведущую в ее желании вновь обрести стройную фигуру.
Армопластика – ручная методика по коррекции линий тела. Воздействует на зоны, где скопился гормональный жир. Эта процедура, по уверениям специалистов, является хорошей альтернативой липосакции, после которой зачастую остаются шрамы.
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