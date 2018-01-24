После свидания с Малаховым Кабаева снялась в жаркой фотосессии

Недавно Андрей Малахов, Дана Борисова, Александра Кабаева и многие другие посетили Международный антинаркотический лагерь. После этого Кабаева опубликовала снимки с подготовки к фотосессии, которая будет очень горячей.

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