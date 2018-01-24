После свидания с Малаховым Кабаева снялась в жаркой фотосессии
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram модель, звезда "Дома-2", стилист Александра Кабаева (в замужестве Липовая) опубликовала фотографию, на которой позирует с известным ведущим и шоуменом Андреем Малаховым. Они посетили Международный антинаркотический лагерь.
Кабаева назвала Малахова нереально крутым и очень добрым. "Вчерашний вечер на самом деле был очень тяжелый ..поучительные сценки ..фото ребят которых с нами больше нет.. тяжело все это ..но главное верить 🙏🏼😇(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написала Кабаева.
На мероприятии отметилась и Дана Борисова, которая недавно прошла реабилитацию от зависимости. Ведущая тоже опубликовала фото с Малаховым."С самым близким и родным. выплакала всю😰 боль и все тревоги. На группе #национальныйантинаркотическийлагерь #НАС #покровское #данаборисова #тылучшийдруг✌🏻👍 тебе#яверю🙏Только тебе, родной❤️ ,могу рассказать, как тяжело эти последние недели😌😞😒" – призналась Борисова.
Вскоре после встречи с Андреем Малаховым Александра Кабаева отправилась на съемки. Судя по публикации, которую сделала Саша, фанатов ждет горячая фотосессия. На снимке Кабаева позирует в крошечном бикини в компании подруги, тоже облаченной в еле заметный купальник.
"Наконец-то прилетела Малышка @ms.mexika ❤️ сегодня побывали на аква сьемке😍😍 будут очень красивые фоточки 😍 накормили, напоили ! Спасибо за организацию такого фотодня❣️" – написала Кабаева.
Подписчики пришли в восторг от увиденного. "Красивые девочки)))", "Красотки", "Огонь🤘🔥🔥🤘", "Хороши кисы", "Горячие девушки 🔥🔥🔥", "Секси😍✌️👍", "Очень красивые👍👍👍будьте счастливы!!!" – рассыпались в комплиментах пользователи Сети.
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