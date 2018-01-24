Отплакавшая Максакова показала грудь и надела дерзкое мини

Мария Максакова предстала перед зрителями в короткой юбке и кофте с умопомрачительным декольте. Злопыхатели немедленно сделали вывод, что певица отплакала свое и теперь ищет нового мужчину.

С недавних пор Мария Максакова стала видеоблогером. Оперная дива, проживающая в Киеве, периодически радует многочисленных поклонников короткими роликами, в которых рассказывает о своей жизни и отвечает на критику.

Новый ролик не стал исключением, однако заинтересовал зрителей тем, что в самом начале видео Мария Максакова позирует в короткой юбке и с умопомрачительным декольте. Судя по комментариям, оперная дива сразила наповал своим сексуальным образом.

"Ого! Вот это грудь)))", "ну наконец то она отплакалась по Дениске. готова покорять нового мужика (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "че юбка такая длинная??? давай сразу трусы!", "Мария, вау! Какое у Вас дерзкое мини!", "У меня нет слов! Маша как вам хорошо в молодежном стиле, с короткой юбкой! Ну просто как девченка!" – высказались ошеломленные поклонники.

Разумеется, не обошлось без критических отзывов. "Да, Маше лучше петь, чем говорить. Маша даже не поняла ни чего, что про нее Шарий сказал. Хотя, может и поняла, но включила "украинку" и похайпилась на его имени в названии видео. Благо хватило ума не будить лихо и его не провоцировать ни чем. Ладно, проехали. Если честно, то желаю ей всего хорошего и успеха в Киеве. Пускай не вокальным талантом, а смешными комплиментами Киеву и украизму, но жить то надо. Не от хорошей жизни она и в России прыгала из постели в постель, по всем сколько-нибудь состоятельным мужчинам Москвы, чьему вкусу она соответствовала. Да и потом, когда состоялась: от бандюгана, к ювелиру, вороватому депутату сложившего свою жизнь на дележе чужого имущества", – проанализировал зритель Максакову.

От внимания этого пользователя Сети ничего не скрылось. "Когда не юная дама демонстрирует себя в обтяжке – выглядит нелепо. Как не обидно, но уже все. Пой Мария, пой. Конечно, до Нетребко далеко, но в целом голос отличный. Демонстрировать зал где меньше сотни зрителей и где во время выступления хлопают дверью, это не подымать свою цену, а скорее опускать. Возможно, что на Украине лучше педагогов нет, но если честно после занятий с Стефюк у Марии очевиден существенный регресс. Не думаю, что это возраст. 40 лет для оперной певицы самый расцвет. Думаю, что как раз ни какущая Стефюк, которая и сама ни чего собой не представляет и учит не тому", – высказался внимательный комментатор.