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Шоу-бизнес

Отплакавшая Максакова показала грудь и надела дерзкое мини

Мария Максакова. Кадр youtube.com
Мария Максакова предстала перед зрителями в короткой юбке и кофте с умопомрачительным декольте. Злопыхатели немедленно сделали вывод, что певица отплакала свое и теперь ищет нового мужчину.
прочитано 31696 раз

С недавних пор Мария Максакова стала видеоблогером. Оперная дива, проживающая в Киеве, периодически радует многочисленных поклонников короткими роликами, в которых рассказывает о своей жизни и отвечает на критику.

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Мария Петровна Максакова оперная певица, педагог

Новый ролик не стал исключением, однако заинтересовал зрителей тем, что в самом начале видео Мария Максакова позирует в короткой юбке и с умопомрачительным декольте. Судя по комментариям, оперная дива сразила наповал своим сексуальным образом.

"Ого! Вот это грудь)))", "ну наконец то она отплакалась по Дениске. готова покорять нового мужика (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "че юбка такая длинная??? давай сразу трусы!", "Мария, вау! Какое у Вас дерзкое мини!", "У меня нет слов! Маша как вам хорошо в молодежном стиле, с короткой юбкой! Ну просто как девченка!" – высказались ошеломленные поклонники.

Мария Максакова. Кадр youtube.com

Разумеется, не обошлось без критических отзывов. "Да, Маше лучше петь, чем говорить. Маша даже не поняла ни чего, что про нее Шарий сказал. Хотя, может и поняла, но включила "украинку" и похайпилась на его имени в названии видео. Благо хватило ума не будить лихо и его не провоцировать ни чем. Ладно, проехали. Если честно, то желаю ей всего хорошего и успеха в Киеве. Пускай не вокальным талантом, а смешными комплиментами Киеву и украизму, но жить то надо. Не от хорошей жизни она и в России прыгала из постели в постель, по всем сколько-нибудь состоятельным мужчинам Москвы, чьему вкусу она соответствовала. Да и потом, когда состоялась: от бандюгана, к ювелиру, вороватому депутату сложившего свою жизнь на дележе чужого имущества", – проанализировал зритель Максакову.

От внимания этого пользователя Сети ничего не скрылось. "Когда не юная дама демонстрирует себя в обтяжке – выглядит нелепо. Как не обидно, но уже все. Пой Мария, пой. Конечно, до Нетребко далеко, но в целом голос отличный. Демонстрировать зал где меньше сотни зрителей и где во время выступления хлопают дверью, это не подымать свою цену, а скорее опускать. Возможно, что на Украине лучше педагогов нет, но если честно после занятий с Стефюк у Марии очевиден существенный регресс. Не думаю, что это возраст. 40 лет для оперной певицы самый расцвет. Думаю, что как раз ни какущая Стефюк, которая и сама ни чего собой не представляет и учит не тому", – высказался внимательный комментатор.

Автор: Наталья Аряева24 января 2018, 15:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

Максакова и Этуш блеснули в театре

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