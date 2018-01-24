Изменившийся Домогаров появится вместе с Шацкой на шоу

Александр Домогаров гастролирует по городам с литературно-музыкальным спектаклем "Дороги Высоцкого". По мнению фанатов, актер сильно изменился.

25 января исполнилось бы 80 лет Владимиру Семеновичу Высоцкому. В честь юбилея прославленного артиста в ГЦКЗ "Россия" состоится большое мультимедийное шоу "Высоцкий 80. Я ЖИВ! Снимите черные повязки!" В рамках концерта песни юбиляра исполнят артисты разных поколений и стилей, каждый – в своей манере, но с неизменным уважением к автору.

С песней Владимира Высоцкого выступит и звезда романса Нина Шацкая. "Раньше я не бралась за песни Высоцкого. И вот впервые мне предстоит принять участие в таком концерте. Ожидаю, что это будет грандиозное действо, многие ждут этого события с интересом", – отметила артистка.

Идейным вдохновителем проекта стал народный артист России Александр Домогаров. "Этот проект созрел и уже достаточно давно имеет своего зрителя. Это песни Владимира Семеновича Высоцкого несколько в другом исполнении, нежели исполнял их автор. Я считаю, что это великое счастье – иметь возможность воплотить на сцене малую толику того, что написал этот великий человек ", – высказался Домогаров.

Отметим, что сейчас популярный артист гастролирует по городам с литературно-музыкальным спектаклем "Дороги Высоцкого". На своей официальной странице в социальной сети Facebook Домогаров призвал поклонников приходить на спектакли и оставлять отзывы о представлениях.

Фанаты послушно делятся комментариями, причем многие из них касаются не творчества Высоцкого, а внешности Домогарова. По словам поклонников, он сильно изменился: от стройного красавчика графа де Бюсси, которого актер воплотил в фильме "Графиня де Монсоро", не осталось и следа.