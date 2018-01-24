Насильник Шурыгиной сообщил о своем счастье

Отсидевший год в колонии за изнасилование Дианы Шурыгиной Сергей Семенов восстановился в университете. Молодой человек уже поделился радостным событием со своими подписчиками в Instagram.



"У меня хорошая новость, меня сегодня восстановили в Универе", – написал Сергей на своей страничке в соцсети (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

По словам молодого человека, все прошло очень гладко и довольно быстро, передает Тeleprogramma.pro. "Было ощущение, что я просто был на каникулах, и снова возвращаюсь на учебу", – отметил он.

Между тем, Семенов все еще не может поверить в происходящее. "Если бы не эти испытания, еще бы долго шел к тому мировоззрению, которым живу сейчас. Спасибо вам огромное, спасибо за то, что вы здесь со мной, что я уже целый год вижу и чувствую вашу поддержку", – поблагодарил своих заступников Сергей.

Подписчики осужденного за изнасилование юноши тут же поддержали его. Большинство поклонников принялось нахваливать Семенова за его стремления к лучшему. "Поздравляююю. молодец. все будет хорошо. ты справишься и вся твоя семья. вы огромные молодцы. всем бы такую семью", "Сережка,какой же ты умничка! От всей души поздравляю тебя!Теперь старайся,не подводи нас", "Сергей,ты умничка!!! хочется очень много слов сказать,тебе ,о тебе ,о истории ,которая случилось и о том ,что ты прошел,и о этих "клоунах",которые зародили вообще эту историю..Но уже столько сказано и прожито,что думаю слова будут лишними)Просто хочу сказать :что ты хороший парень", – написали пользователи Сети в комментариях.

Публикация от Сергей Семёнов (@freesemenov) Янв 24, 2018 at 5:20 PST

Как писали Dni.Ru, Сергей Семенов получил условно-досрочное освобождение, отбыв в колонии чуть больше года. За изнасилование Дианы Шурыгиной его приговорили к восьми годам заключения, позже срок был сокращен до трех лет. После освобождения Семенов рассказал, что хочет восстановиться на учебе или поступить в другой вуз, а также найти работу.

Но пока Сергей не учится и не работает, а лишь принимает участие в ток-шоу "России-1". Правда, в студию лично он прийти не может, так его перемещение ограничено 25-километровым радиусом от дома. В эфире Семенов появляется по средствам видеосвязи. Народ, забыв о решении суда, называет виновной в произошедшем саму Шурыгину, а Семенова невинной жертвой клеветы.