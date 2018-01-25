В Петербурге умерла Людмила Сенчина

СМИ сообщили о смерти Людмилы Сенчиной. Артистке было 67 лет.

В Санкт-Петербурге 25 января в 08:30 на 68-м году жизни скончалась народная артистка России Людмила Сенчина. С декабря она находилась под наблюдением врачей одной из больниц Северной столицы, сообщает Online47.

По данным РЕН ТВ, певица умерла в результате продолжительной болезни. Эту версию подтвердил ее продюсер Владимир Андреев. "Людмила Петровна скончалась сегодня утром, в 08:30, в одной из больниц города. Она болела полтора года, очень продолжительная болезнь", – цитирует Андреева "Интерфакс".

Людмила Сенчина родилась на Украине. Окончив школу, вместе с семьей переехала в Ленинград. В 1966 году поступила в Музыкальное училище имени Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории. Сразу после его окончания Сенчину пригласили в Театр музыкальной комедии.

Зрителю артистка известна по блистательной роли Золушки в новогоднем "Голубом огоньке". Ее визитной карточкой стал романс "Целую ночь соловей нам насвистывал" из фильма "Дни Турбиных".

В 1975 году Людмила Сенчина ушла из театра и стала ведущей солисткой Ленинградского государственного концертного оркестра. Много гастролировала и участвовала в различных программах на телевидении. Последнее выступление певицы состоялось в октябре 2017 года в БКЗ "Октябрьский".