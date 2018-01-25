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Людмилу Сенчину убил рак

Людмила Сенчина. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Стала известна причина смерти Людмилы Сенчиной. Популярную исполнительницу убило онкологическое заболевание.
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Директор БКЗ "Октябрьский" и подруга Людмилы Сенчиной Эмма Лавринович рассказала журналистам о последних днях артистки. По ее признанию, это было тяжелое время.

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"Мы сидели часто, разговаривали с ней: "От твоего характера, от твоего желания жить сейчас будет зависеть много". Она говорит: "Я стараюсь, я стараюсь". Но болезнь не щадит", – с сожалением констатировала Лавринович.

В беседе с корреспондентом она обмолвилась, что у Сенчиной была онкология, сообщает сайт "Комсомольская правда". Однако певица продолжала выступать.

"В октябре был день рождения БКЗ. Она уже тогда плохо чувствовала себя, но все равно вышла на сцену. Улыбалась – зрители не почувствовали ничего. Она будто заряжалась энергией зрителей, и это ее держало. У нее было огромное желание выстоять, выжить, но увы", – развела руками приятельница артистки.

Уход Сенчиной стал потрясением для ее коллег. "Неподвластны мы природе. Красивая, талантливая, добрая душа, которая радовала нас своими изысканными и обаятельными песнями. Молча, тихо, без шума покинула нас. Очень жаль", – заявил певец Иосиф Кобзон.

Напомним, Людмила Сенчина умерла 25 января в одной из клиник Санкт-Петербурга. Прославленной артистке было 67 лет.

Автор: Наталья Аряева25 января 2018, 11:53
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Чем запомнилась Людмила Сенчина

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