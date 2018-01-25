Летучая уходит с Первого канала из-за серьезной болезни

Говорят, Елена Летучая прекращает работать на Первом канале. По некоторой информации, виной тому нездоровье телеведущей.

Елена Летучая покидает шоу "Летучий отряд", которое транслирует Первый канал. У популярной телеведущей обнаружились серьезные проблемы со здоровьем.

Как компетентно передает Telegram-канал Super, у Летучей выявили нестабильную стенокардию. Из-за этого диагноза Елена не может передвигаться самолетами – ей становится плохо.

О поездках по стране на дальние расстояния в рамках шоу "Летучий отряд" и речи быть не может. Говорят, новогодний отпуск Елена провела в Сочи, куда прибыла на поезде.

Напомним, что это второй уход Летучей с Первого канала. Телевизионную карьеру она начинала на "первой кнопке" – работала младшим редактором в передаче "Пусть говорят". Как рассказали в кулуарах "Останкино", Елену выгнали со скандалом, выяснив, что она ищет работу на других каналах.

Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) Янв 23, 2018 at 6:57 PST

Позже Летучая пришла на телеканал "Пятница!". Продюсер Николай Картозия увидел в ней потенциал и предложил вести шоу "Ревизорро", благодаря которому Елена стала знаменитой. Через три года она со скандалом покинула этот канал и вернулась на Первый.

Это расставание оказалось болезненным. "Я целый год не являюсь лицом "Пятницы!", мне не предлагают никакие проекты и не реализовываются проекты, которые хотела я, поэтому удивительны высказывания в мой адрес. Считаю, что это проявление отношения ко мне, потому что я много лет работала верой и правдой, никогда не нарушала контракт и делала все программы честно. Я действительно отдала каналу несколько лет своей жизни, и то, что они сейчас так себя ведут... Видимо, от обиды", – отметила Летучая.