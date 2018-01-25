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Откуда у Валерии и Пригожина появилась двойня

Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Фотография Валерии с двумя маленькими детьми привлекает все больше внимания. Снимком заинтересовались экстрасенсы. 
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Ясновидящая, таролог Марианна Абравитова проанализировала публикацию певицы. По словам обладательницы экстрасенсорных способностей, двое детей, которые переполошили россиян, не являются родственниками Валерии. "Я не вижу, что это ее дети, это какие-то чужие дети, почему она с ними мне непонятно", – рассказала Абравитова в эксклюзивном комментарии Dni.Ru.

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Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

По словам ясновидящей, она попыталась через снимок выяснить родственную связь между Валерией и малышами, но так ничего и не нашла: "Я не вижу, что это родная кровь. Это не дети и не внуки". После этого таролог предположила, что певица прибегла к помощи суррогатной матери или ЭКО, но и эта догадка не подтвердилась.  По словам Абравитовой, дети не имеют прямого отношения или родственной связи с Валерией. Ясновидящая пришла к выводу, что певица просто помогает малышам.

Публикация от VALERIYA (@valeriya)

Напомним, ранее Dni.Ru сообщали, что новая публикация жены Иосифа Пригожина в Instagram подняла в социальных сетях настоящую бурю. Артистка снята в лифте с коляской, в которой лежат два малыша, которым еще нет и года. "Лифтолук. Собрались на прогулку.☀️❄️ #лифтолук #дети #двойняшки #семья ❤️😉", – написала Валерия.

Поклонники стали гадать, чьи это отпрыски. Некоторые решили, что Валерия стала бабушкой – дескать, кто-то из детей осчастливил. Напомним, что у исполнительницы два сына и дочь, причем младшему, Арсению, нет 20 лет.

При этом еще 1 января Иосиф Пригожин, муж Валерии, выложил на своей странице в социальной сети фотографию с этими же детьми. Когда подписчики предположили, что кто-то из потомства Пригожина подарил ему внуков, продюсер начал это отрицать: "Я не дед", "У меня нет внуков". 

Автор: Михаил Войцеховский25 января 2018, 17:54
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